"Zajęcie mieszkania traktowane będzie jako nielegalne" (odcinek 224)

- Zdarzające się wypadki nieprawnego zajmowania mieszkań powodują komplikacje i chaos w gospodarce lokalowej – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Czym kiedyś żyło miasto i region? Zapraszamy na podróż w czasie.

Pomoc sąsiedzka przyspieszyła zbiory zboża

"Zakończenie akcji żniwnej w powiecie elbląskim opóźniały znacznie niepomyślne warunki atmosferyczne. Ciągłe deszcze utrudniały systematyczne prace przy sprzęcie zboża. Mimo tych przeszkód dzięki dobrze zorganizowanej pomocy sąsiedzkiej, zdołano w gospodarstwach indywidualnych sprzątnąć całkowicie 3.390 ha żyta, 3,200 ha jęczmienia oraz 2,028 ha owsa.

Wielkie zrozumienie dla akcji pomocy sąsiedzkiej wykazali chłopi mało i średniorolni, którzy coraz bardziej uświadamiają sobie korzyści płynące z pracy kolektywnej na wsi. Inne natomiast podejście do akcji żniwnej mieli bogacze wiejscy, którzy dbając jedynie o dobro własnej kieszeni, nieprzychylnie odnosili się do zarządzeń GRN w sprawie udzielenia pomocy sąsiedzkiej. Tak np. Bronisław J. z gromady Kępniewo odmówił dania maszyny żniwnej, a Grzegorz C. z gromady Cieplice II pomocy konnej. Te wypadki świadczące o ostrej walce klasowej na wsi nie wpłynęły hamująco na przebieg pomocy sąsiedzkiej. Spełniając swój obowiązek udzielenia pomocy, chłopi mało i średniorolni wiedzą dobrze, że przyczyniają się tym do podniesienia stopy życiowej całej ludności pracującej wsi i miasta".

Zmiana programu w Teatrze Państwowym

"W związku z odwołaniem zapowiedzianej na 20 bm. premiery sztuki Moralność pani Dulskiej z udziałem Mieczysławy Ćwiklińskiej, teatr im. Jaracza wyszedł w dniu 23 bm. z premierą Wczoraj i przedwczoraj Maliszewskiego Sztuka ta tematycznie nawiązuje do miesiąca odbudowy Warszawy.

Pieniądze na wykupione bilety na przedstawienie Moralność pani Dulskiej zostaną zwrócone".

Bezprawne zajmowanie mieszkań stwarza chaos w gospodarce lokalowej

"Zdarzające się wypadki nieprawnego zajmowania mieszkań powodują komplikacje i chaos w gospodarce lokalowej. Dla zapobiegania temu w przyszłości, Prezydium MRN podało do publicznej wiadomości, że zajęcie mieszkania przed wejściem w życie przepisów o publicznej gospodarce lokalami może nastąpić wyłącznie na podstawie zawartej umowy najmu. Każde inne zajęcie mieszkania będzie traktowane jako nielegalne. Surowo karane będzie przekazywanie lokali podstępie wprowadzonym sublokatorom, jak również usuwanie pieczęci z mieszkań zabezpieczonych".

Zgubiono

"Zgubiono kartę rejestracyjną RKU Malbork, odcinek zameldowania, kartę rowerową, książeczkę SP na nazwisko P. Zdzisław".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 258, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.