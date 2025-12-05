Nareszcie weekend. Jarmark, kiermasz i jubileusz na łyżwach

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

5-7 grudnia

Zacznijmy od jarmarku. W dniach 5-7 grudnia Stary Rynek zamieni się w pełne magii, świąteczne miasteczko! Nie może Was zabraknąć podczas wspólnego kolędowania, Moto Mikołajów i wyjątkowej Wspólnej Wigilii Elblążan. Pod tym linkiem jest program całego wydarzenia. W Kinie Światowid przez cały tydzień trwa nadal kolejny Festiwal Filmów Familijnych. Co jeszcze będzie się działo?

5 grudnia

O godzinie 18 w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w ramach ogólnopolskiego programu „Efekt Chopina” realizowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina będzie można posłuchać recitalu fortepianowego Piotra Pawlaka, jednego z najbardziej wszechstronnych polskich pianistów młodego pokolenia.

Również o godz. 18 na Lodowisku Helena ponownie zagości zimowa magia! Odbędą się „Mikołajki na lodzie” – wydarzenie, które wprowadzi Was w świąteczny nastrój pełen muzyki, radości i wyjątkowej atmosfery. To idealny moment, by rozpocząć grudniowy czas w towarzystwie bliskich i wspólnie poczuć nadchodzące Święta. Więcej (m. in. ceny biletów) w linkowanym artykule.

To nie wszystko, bo o godz. 18 w Kamieniczkach Elbląskich odbędzie się wystawa „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia” — polskie pocztówki z lat 60. i 70. XX wieku. Na wystawie zobaczymy wybór projektów z kolekcji Haliny Różewicz-Książkiewicz — kartki, które nostalgicznie przypominają o dawnych świętach: o śniegu skrzypiącym pod choinką, dziecięcej radości, domowych pastelach albo zimowych spacerach. Niektóre to klasyczne „kartki z choinką i baśniowym Mikołajem”, inne to subtelne ilustracje inspirowane sztuką ludową, a ich autorkami i autorami byli m.in.: Maria Mackiewicz, Maria Uszacka, Olga Siemiaszko, Józef Wilkoń, Ha-Ga (Anna Gosławska-Lipińska), Bohdan Wróblewski, Leonia Janecka, Bogdan Budenko i wielu innych.

6 grudnia

KierMAH, czyli kiermasz w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu to doskonała okazja, by zakupić świąteczne upominki od lokalnych twórców, rzemieślników i artystów. Podczas wydarzenia będzie można zaopatrzyć się w ręcznie robione, unikatowe przedmioty, które nie tylko przyciągną wzrok, ale również wniosą odrobinę magii do codzienności i stworzą niepowtarzalną atmosferę w każdym wnętrzu. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 12-18 do Budynku Gimnazjum (wejście od strony dziedzińca lub rzeki).

7 grudnia

O godz. 16 roku na lodowisku „Helena" w Elblągu odbędą się uroczyste obchody 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka" – jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów łyżwiarstwa i rolkarstwa figurowego w województwie. Wydarzenie zgromadzi zawodników, trenerów, rodziców, sympatyków oraz wszystkich, którzy na przestrzeni dwóch dekad współtworzyli historię i sukcesy klubu.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu