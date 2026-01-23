UWAGA!

Zgłoś swoje uwagi do budowy elektrowni słonecznej

 Elbląg, Zgłoś swoje uwagi do budowy elektrowni słonecznej
fot. pixabay

Do końca stycznia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do planów budowy elektrowni słonecznej Pasłęk. Zakończyło się już postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnych w tej sprawie i obecnie urząd czeka na opinie od lokalnej społeczności.

Elektrownia słoneczna Pasłęk ma mieć moc aż 200 MW. To bardzo duża instalacja i zaliczana będzie do największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Budowa planowana jest na działkach w Drulitach i Kątach oraz w osadzie Piniewo. Inwestorem ma być MG Makado Energia – grupa spółek założonych w 2017 r. z siedzibą w Jędrzejowie.

Zakończono już administracyjne postępowanie dowodowe (etap gromadzenia dokumentów) w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Została ona zakwalifikowana jako mogąca znacząco wpłynąć na środowisko. Urzędnicy czekają teraz na uwagi od mieszkańców odnośnie zgromadzonych dokumentów, jak i samej inwestycji. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz pocztą tradycyjną lub elektroniczną paslek@paslek.pl. W UM w Pasłęku można też zapoznać się z całością dokumentacji dotyczącej tej inwestycji.

