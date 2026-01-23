Zgłoś swoje uwagi do budowy elektrowni słonecznej

Do końca stycznia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do planów budowy elektrowni słonecznej Pasłęk. Zakończyło się już postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnych w tej sprawie i obecnie urząd czeka na opinie od lokalnej społeczności.

Elektrownia słoneczna Pasłęk ma mieć moc aż 200 MW. To bardzo duża instalacja i zaliczana będzie do największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Budowa planowana jest na działkach w Drulitach i Kątach oraz w osadzie Piniewo. Inwestorem ma być MG Makado Energia – grupa spółek założonych w 2017 r. z siedzibą w Jędrzejowie.

Zakończono już administracyjne postępowanie dowodowe (etap gromadzenia dokumentów) w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Została ona zakwalifikowana jako mogąca znacząco wpłynąć na środowisko. Urzędnicy czekają teraz na uwagi od mieszkańców odnośnie zgromadzonych dokumentów, jak i samej inwestycji. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz pocztą tradycyjną lub elektroniczną paslek@paslek.pl. W UM w Pasłęku można też zapoznać się z całością dokumentacji dotyczącej tej inwestycji.