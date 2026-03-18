 "Baw się dobrze i przeżyj" w Kinie Światowid

Nowy film science-fiction o walce ze sztuczną inteligencją. “Baw się dobrze i przeżyj” od 20 marca w Kinie Światowid.

Kiedy tajemniczy „człowiek z przyszłości” pojawia się w nocnym barze w Los Angeles, wywraca do góry nogami życie zapatrzonych w telefony klientów. Ma tylko jedną noc, aby zebrać grupę przypadkowych, sfrustrowanych klientów i wyruszyć na niebezpieczną misję, która zdecyduje o losach ludzkości. Stawką jest przetrwanie w świecie, w którym zbuntowana sztuczna inteligencja szykuje ostateczny cios. Każdy z bohaterów to kalejdoskop różnorodności – czy razem zdołają ocalić przyszłość?

Reżyser: Gore Verbinski

Produkcja: USA 2025

Obsada: Sam Rockwell, Juno Temple, Zazie Beetz

Czas: 134 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od

poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W

soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz.

8:00-21:00.