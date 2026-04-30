Nareszcie weekend: Majówka, muzyka, sport i rekreacja

Nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend, tym razem szybciej, bo mamy majówkę. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

1-3 maja na elbląskiej starówce odbędzie się patriotyczna majówka. Wystąpi m.in. Dawid Kwiatkowski. Pełny program tutaj. W programie m.in zlot kabrioletów, kiermasz rękodzieła, Magiczna Brama Czasu dla najmłodszych.

Parkrun zaprasza na kolejne sobotnie spotkanie (godz. 9), podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Zbiórka na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu i Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zapraszają na spektakl muzyczny Teatru Czwarte Miasto pt. „Sto lat! Sto lat! polskiej piosenki”, który opiera się na przebojach muzyki polskiej z ostatnich stu lat w nowoczesnych, autorskich aranżacjach. Koncert odbędzie się w sobotę, 2 maja o godz. 18 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej. Wejściówki upoważniające do uczestnictwa będą do odbioru od 15 kwietnia, liczba ograniczona, szczegóły tutaj.

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!