Majówka na elbląskiej starówce
1-3 maja na elbląskiej starówce odbędzie się patriotyczna majówka. Wystąpi m.in. Dawid Kwiatkowski.
W programie m.in.:
- Zlot kabrioletów
- Kiermasz rękodzieła
- Magiczna Brama Czasu dla najmłodszych
Główną atrakcją będzie koncert Dawida Kwiatkowskiego, który właśnie w Elblągu zainauguruje swoją tegoroczna trasę koncertową.
Pełny program
1 maja
15-19 Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio 2026, parada kabrioletów ulicami Elbląga
17 koncert zespołu Coctail na placu przy katedrze
2 maja
10-18 RękodziElnik - I kiermasz rękodzieła w Kamieniczkach Elbląskich, u. Św. Ducha 3-4
12 Bądźmy razem! Przejście z biało-czerwoną flagą, start przy napisie Elbląg
20-21:30 koncert Dawida Kwiatowskiego na placu przy katedrze
3 maja
11.30 uroczysta msza św. w intencji ojczyzny w katedrze pw. św. Mikołaja
12:30-13:30 oficjalne obchody Święta Konstytucji 3 Maja z występem Orkiestry Wojskowej w Elblągu na placu przy katedrze
17-18 koncert zespołu Krzywda i Panicz "Nie gniewaj się na mnie, Polsko" na placu przy katedrze
Cały weekend:
- strefa gastronomiczna
- strefa zabaw dla dzieci
Magiczna brama czasu, dziecięce przygody w Bramie Targowej: 1 maja w godz. 14-18, 2 maja 13-19, 3 maja 12-17 (ostatnie wejście na godzinę przed zakończeniem).