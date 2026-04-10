Majówka na elbląskiej starówce

1-3 maja na elbląskiej starówce odbędzie się patriotyczna majówka. Wystąpi m.in. Dawid Kwiatkowski.

W programie m.in.:

- Zlot kabrioletów

- Kiermasz rękodzieła

- Magiczna Brama Czasu dla najmłodszych

Główną atrakcją będzie koncert Dawida Kwiatkowskiego, który właśnie w Elblągu zainauguruje swoją tegoroczna trasę koncertową.

Pełny program

1 maja

15-19 Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio 2026, parada kabrioletów ulicami Elbląga

17 koncert zespołu Coctail na placu przy katedrze

2 maja

10-18 RękodziElnik - I kiermasz rękodzieła w Kamieniczkach Elbląskich, u. Św. Ducha 3-4

12 Bądźmy razem! Przejście z biało-czerwoną flagą, start przy napisie Elbląg

20-21:30 koncert Dawida Kwiatowskiego na placu przy katedrze

3 maja

11.30 uroczysta msza św. w intencji ojczyzny w katedrze pw. św. Mikołaja

12:30-13:30 oficjalne obchody Święta Konstytucji 3 Maja z występem Orkiestry Wojskowej w Elblągu na placu przy katedrze

17-18 koncert zespołu Krzywda i Panicz "Nie gniewaj się na mnie, Polsko" na placu przy katedrze

Cały weekend:

- strefa gastronomiczna

- strefa zabaw dla dzieci

Magiczna brama czasu, dziecięce przygody w Bramie Targowej: 1 maja w godz. 14-18, 2 maja 13-19, 3 maja 12-17 (ostatnie wejście na godzinę przed zakończeniem).