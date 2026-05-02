Biało-czerwony marsz przeszedł przez Stare Miasto

Od napisu „Elbląg” na Bulwarze Zygmunta Augusta poprzez Ratusz Staromiejski do ramy Targowej. Marszem z flagą narodową mieszkańcy Elbląga uczcili Dzień Flagi. Zobacz zdjęcia.

„Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi podjął Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku.” - możemy przeczytać na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzień Flagi został ustanowiony świętem stosunkowo niedawno – w 2004 r.

Jak co roku Elblążanie uczcili ten dzień przemarszem z flagą narodową. Marsz rozpoczął się ba Bulwarze Zygmunta Augusta, następnie ulicami św. Ducha i Starym Rynkiem dotarli do Bramy Targowej, na której zawisła flaga.

Przypominamy, że dziś (2 maja) wieczorem na placu przed katedrą pw. św. Mikołaja odbędzie się koncert Dawida Kwiatkowskiego. Początek koncertu o godzinie 20. Przed nim wystąpi, o godzinie 19, wystąpi finalistka programu Mam Talent Marcelina Runewicz.