W pierwszomajowym pochodzie (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej pochód był nieodłącznym elementem obchodów Święta Pracy. Ówczesna prasa informowała, że przez miasto przechodziły kilkudziesięciotysięczne tłumy. Jak wyglądały tamte pochody możemy zobaczyć na zdjęciach elbląskiego fotoreportera Henryka Myślińskiego.

Pierwszy pochód pierwszomajowy odbył się w Elblągu w 1945 r. Uczestnicy maszerowali m.in. ul. Pionierską, trybuna honorowa była ustawiona na rogu ul. Pionierskiej i Żeglarskiej. Tak zaczęło się świętowanie Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy w Elblągu. Tytułem ciekawostki: 1 maja oficjalnym świętem państwowym w Polsce został dopiero w 1950 r.

Później trybuna honorowa znajdowała się w różnych miejscach: m.in. przy al. Grunwaldzkiej w miejscu dzisiejszego McDonaldsa. na ul. Nowowiejskiej przy Szkole Podstawowej nr 12. Miejsce na trybunie zajmowali wysocy rangą urzędnicy miejscy i partyjni, którzy pozdrawiali maszerujących. Za trybuną honorową z reguły pochód miał swój koniec. Uczestnicy oddawali flagi, transparenty i szli świętować na własna rękę. W mieście odbywały się wówczas festyny, zawody sportowe zabawy dla mieszkańców.

Obecność na pochodzie była mile widziana przez władze. W zakładach pracy mniej lub bardziej subtelnie dawano do zrozumienia, że warto iść. W praktyce, jeżeli ktoś liczył np. na przydział na mieszkanie, na pochód szedł.

Trybuna honorowa na jednym z pochodów (fot. Henryk Myśliński)

Przygotowania do pochodów rozpoczynały się tygodnie wcześniej. Robotnicy podejmowali (lub byli przymuszani do podejmowania) zobowiązań produkcyjnych, czynów społecznych. W 1959 r. wydziału mechanicznego Zamechu zobowiązała się do wykonania dodatkowo jednej turbiny TN-6, załogi pieców martenowskich postanowiły wykonać miesięczny plan produkcyjny w 103 procentach.

Odbywały się uroczyste akademie ku czci przywódców polskich i radzieckich. W szkołach, zakładach pracy i w placówkach kultury przygotowywano tablice z hasłami. Musiały być one zatwierdzane przez cenzurę, większość była odgórnie ustalana w zależności od aktualnej sytuacji polityczno – społecznej. Były hasła „za”, były hasła „przeciw”.

1 maja to była tez okazja do wręczania medali, oznaczeń i odznaczeń. Ówczesna prasa donosiła o radosnej atmosferze dnia i ogromnej frekwencji w pochodach.

Zdjęcia Henryka Myślińskiego pochodzą z różnych lat. Na jednych maszeruje jeszcze załoga Styrenu, na kolejnych to już ZAS, w który przekształcono Styren. Fotoreporter uwiecznił m.in. trybunę honorową, przejazd motocykli oraz zwykłych ludzi maszerujących i odpoczywających po pochodzie. Zapraszamy na sentymentalną wycieczkę w przeszłość.