Dreams w DKF

Kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu #filmONAs! W środę 10 grudnia o 18:00 tematem rozmowy będzie "Między ambicją a społecznymi oczekiwaniami" a pretekstem do niej - przedpremierowy seans filmu "Dreams".

#filmONAS – wyjątkowe, cykliczne spotkania odbywające się raz w miesiącu, które łączą pasję do kina z inspirującymi rozmowami. Każde wydarzenie rozpoczniemy od dyskusji wokół wybranego filmu, podczas której wspólnie zgłębiamy konkretny temat. To nie jest zwykły seans – to przestrzeń pełna refleksji, wymiany myśli i ciekawych interpretacji.

Po dyskusji obejrzymy film w kameralnej, przyjaznej atmosferze, która sprzyja integracji i dalszym rozmowom. #filmONAS to idealne miejsce dla wszystkich, chcących pogłębić wiedzę, podyskutować, wymienić się opiniami i spędzić czas w towarzystwie ciekawych ludzi.

10 grudnia o 18:00 poruszymy następujący temat: "Między ambicją a społecznymi oczekiwaniami". Naszym gościem będzie psycholożka i psychoterapeutka - Kaja Dwulat.

Razem z gościnią, zastanowimy się, czym są oczekiwania społeczne, jak pomieścić w nich własne ambicje i potrzeby.

O filmie:

Fernando to młody, utalentowany tancerz baletowy z Meksyku, który marzy o wielkiej karierze i życiu w Stanach Zjednoczonych. Wierzy, że jego ukochana - charyzmatyczna Jennifer, wpływowa filantropka i bywalczyni elitarnych salonów - otworzy mu drzwi do nowego życia. Ryzykując własne bezpieczeństwo porzuca wszystko, by do niej dołączyć. Jednak jego nagłe pojawienie się w życiu Jennifer, burzy jej misternie zbudowany świat. Kobieta staje przed trudnym wyborem - jak daleko jest w stanie się posunąć, by chronić nie tylko uczucie, które połączyło ich mimo różnic, ale i reputację, którą budowała przez lata?