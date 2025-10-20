Niezwykła podróż Baltazara Kobera w Kinie Światowid

''Niezwykła podróż Baltazara Kobera" - surrealna opowieść o dojrzewaniu z niezwykłą atmosferą skłaniającą do refleksji. Dzieło zwieńczy cykl "Has. Kroniki wyobraźni" 22 października o 18.00.

16-letni Baltazar z Budziszyna staje się „wybrańcem” dzięki wierze w czystość moralną, którą pragnie zachować. Odbywa podróż do Drezna, gdzie uczy się w seminarium teologicznym, później do Wenecji, spotyka intrygującego podróżnika Pappagello i za jego pośrednictwem poznaje piękną lutnistkę, Rosę. Przyciągany na przemian przez Archanioła i Szatana, uczy się miłości, obrony prawdy i darowania krzywdy. A cel podróży cały czas jest złudny.

Myślą przewodnią filmu są słowa św. Anzelma z Cantenbury: „Lepiej posuwać się do przodu, nawet czasem błądząc, niż pozostawać w bezruchu”. „Historia Baltazara - powiedział reżyser - to tajemnica labiryntu. Labiryntu kabalistycznego. Bohater wędruje przez Niebo i Piekło, aby w końcu spotkać się ze Śmiercią i Miłością. Mój film jest bajką o wróżkach, jest jak sen przepełniony akcją: spiski, ucieczki i walki. Zostawiam każdemu widzowi określenie, co jest w tym marzeniem, a co rzeczywistością”.

Reżyseria: Wojciech Jerzy Has

Obsada: Rafał Wieczyński, Michel Londsale, Emannuelle Riva, Daniel Emilfork, Gabriela Kownacka

Produkcja: Polska, Francja 1988

Czas: 115 min