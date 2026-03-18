 Ostatnia sesja w Paryżu w Kinie Światowid

Błyskotliwy kryminał psychologiczny, w którym napięcie miesza się z groteską, a rozwiązanie tajemnicy staje się intrygującą grą i konfrontacją bohaterki z samą sobą. “Ostatnia sesja w Paryżu” od 20 marca w Kinie Światowid.

Lilian jest cenioną psychiatrą prowadzącą własną praktykę w Paryżu. Jej uporządkowany świat zaczyna się rozpadać po nagłej śmierci wieloletniej pacjentki. Czy było to samobójstwo, morderstwo, a może tragiczna pomyłka lekarska? Dręczona wątpliwościami i poczuciem winy Lilian rozpoczyna prywatne śledztwo, wciągając w nie byłego męża. W głównej roli (zdobywczyni Oscara) Jodie Foster.

Reżyser: Rebecca Zlotowski

Produkcja: Francja 2025

Obsada: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste

Czas: 105 min

