Podsumowanie życia prywatnego i kariery Daniela Olbrychskiego w 80 rocznicę jego urodzin. „Pan Olbrychski” od 29 września w Kinie Światowid.

Bohaterem filmu jest Daniel Olbrychski, ikona polskiego filmu i teatru. Na dużym ekranie zadebiutował w 1963 roku. Potem wcielał się w główne role w filmach, między innymi w pięciu nominowanych do Oscara - „Ziemia obiecana”, „Panny z wilka” Andrzeja Wajdy, „Potop” Jerzego Hoffmana, „Przekątna gońca” Richarda Dembo i „Blaszany bębenek” Volkera Schlondorffa. Ostatnie dwa tytuły uhonorowane zostały Oscarem dla filmu nieanglojęzycznego.

W filmie „Pan Olbrychski”, pierwszej dokumentalnej biografii aktora, jego filmowe role przeplatają się z życiem osobistym. Olbrychski prowadzi nas przez swoje dzieciństwo w Drohiczynie, młodość w Warszawie i niezwykłą podroż zawodową po całym świecie. Narracja głównego bohatera poddana została konfrontacji z wypowiedziami jego współpracowników i przyjaciół, we współcześnie realizowanych rozmowach, m.in.: Krystyna Janda, Maja Komorowska, Maria Pakulnis, Maryla Rodowicz, Adam Michnik, Jerzy Hoffman, Krzysztof Zanussi, Volker Schlondorff, Andrzej Seweryn, Tomasz Karolak czy Michał Żebrowski.

W materiałach archiwalnych pojawią się wypowiedzi i fragmenty realizacji scen z filmów Andrzeja Wajdy.

Reżyser: Robert Wichrowski

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Daniel Olbrychski, Krystyna Demska-Olbrychska, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Maria Pakulnis, Maryla Rodowicz, Karolina Wajda, Vinko Bresan, Andrzej Celiński, Jerzy Hoffman, Tomasz Karolak, Adam Michnik, Volker Schlondorff, Andrzej Seweryn, Robert Śmigielski, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Michał Żebrowski

Czas: 93 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.