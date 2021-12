Poznaj prawdę

305 premier – tyle właśnie wybija na zegarze Teatru im. A. Sewruka. Już dziś (30 grudnia) widzowie w Elblągu będą mogli obejrzeć spektakl "Prawda". Zobacz zdjęcia z próby generalnej.

- Spektakl, który państwo za chwilę zobaczą przed premierą, to utwór Floriana Zellera - mówił przed ostatnią próbą Mirosław Siedler, dyrektor Teatru im. A. Sewruka. - Napisał m. in. "Prawdę", ale napisał też "Kłamstwo" i ten drugi utwór zamierzamy zrealizować w przyszłym roku – zaznaczył.

"Prawda" zaczyna się spotkaniem kochanków w hotelu, a potem są kolejne spotkania: małżonków, "najlepszych przyjaciół", znów kochanków... Na scenie wystąpią: Natalia Krystowska (Alice), Karina Węgiełek (Laurence), Piotr Szejn (Paul) i Krzysztof Żabka (Michel). Ich bohaterowie skonfrontują się (a także widzów) z pytaniami: jaką wartość ma tytułowa prawda, czy rzeczywiście zawsze chcemy ją znać, a może... może jednak lepiej nie wiedzieć? Jak bohaterowie spektaklu przebrną przez romanse, małżeńskie zdrady, wystawione na próby relacje? O tym już muszą przekonać się sami widzowie elbląskiego teatru.

- Spektakl jest w gruncie rzeczy o kłamaniu, o tym, co się stanie, jak jesteśmy zmuszeni do tego, żeby przestać kłamać – mówi Andrzej Bartnikowski, reżyser, w filmie elbląskiego teatru zapowiadającym premierę. - Prawda to jest pewien abstrakcyjny koncept, dopóki nie zderzy się z konkretnymi sytuacjami, w tym wypadku są to sytuacje zdrady i różnych dziwnych konfiguracji miłosnych - mówi. - Spektakl jest przede wszystkim o relacjach, o naszym pogubieniu – dodaje.

Fot. Anna Dembińska

- Wyzwaniem było to, że wszystko ma się ze sobą przenikać, mieszać, być obok siebie, sceny się nakładają - mówi Paweł Walicki, odpowiedzialny za scenografię i kostiumy 305. premiery "u Sewruka". - Nie chciałem stawiać na przesuwanie mebli, na zmiany dekoracji w międzyczasie, więc wszystko jest ustawione w jednej przestrzeni. To, gdzie się dzieje akcja, zaznaczają aktorzy, światło i sama akcja.

- Czekamy, aż będziemy mogli państwu pokazać efekt (przygotowań – red.), palimy się do tego – zachęca do obejrzenia "Prawdy" Krzysztof Żabka.

Jak już wspomniano, dziś (30 grudnia) o godz. 19 premiera komedii Floriana Zellera, w tym roku będzie ją można obejrzeć jeszcze w ramach "spektaklu sylwestrowego". Kolejne spektakle 5, 7, 8 i 9 stycznia.

Autor "Prawdy", Florian Zeller, urodził się w 1979 r. w Paryżu. Prozaik, dramaturg i reżyser w tym roku otrzymał wraz z Christopherem Hamptonem Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany filmu "Ojciec" z Anthonym Hopkinsem.

- Florian Zeller jeden z najciekawszych dziś autorów francuskich młodego pokolenia, w swojej ostatniej sztuce stawia pytanie o to na ile jesteśmy uczciwi w miłości? Czy potrafimy i mówimy o niej szczerze? Czy może gramy przed sobą nawzajem, zakładając maski? - czytamy o "Prawdzie" na stronie Teatru Powszechnego w Łodzi.