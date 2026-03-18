Projekt Hail Mary w Kinie Światowid
Ryan Gosling w roli samotnego astronauty, który musi uratować ziemię przed katastrofą. "Projekt Hail Mary" od 20 marca w Kinie Światowid.
Nauczyciel nauk przyrodniczych Ryland Grace budzi się na statku kosmicznym oddalonym o lata świetlne od Ziemi, nie pamiętając, kim jest ani jak się tu znalazł. Wraz z powrotem pamięci zaczyna odkrywać cel swojej misji: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje obumieranie Słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, by uratować Ziemię przed zagładą… jednak niespodziewana przyjaźń sprawi, że może nie będzie musiał robić tego samotnie.
Reżyser: Phil Lord, Christopher Miller
Produkcja: USA 2026
Obsada: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung,, Milana Vayntrub
Czas: 156 min
