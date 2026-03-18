 Projekt Hail Mary w Kinie Światowid

Ryan Gosling w roli samotnego astronauty, który musi uratować ziemię przed katastrofą. “Projekt Hail Mary” od 20 marca w Kinie Światowid.

Nauczyciel nauk przyrodniczych Ryland Grace budzi się na statku kosmicznym oddalonym o lata świetlne od Ziemi, nie pamiętając, kim jest ani jak się tu znalazł. Wraz z powrotem pamięci zaczyna odkrywać cel swojej misji: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje obumieranie Słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, by uratować Ziemię przed zagładą… jednak niespodziewana przyjaźń sprawi, że może nie będzie musiał robić tego samotnie.

Reżyser: Phil Lord, Christopher Miller

Produkcja: USA 2026

Obsada: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung,, Milana Vayntrub

Czas: 156 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od

poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W

soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz.

8:00-21:00.