Teściowie 3 przedpremierowo

Już w ten weekend Kino Światowid zaprasza na seanse przedpremierowe komediowego tornado, które już 12 września trafi na wielkie ekrany! Czy rodzinne chrzciny mogą zamienić się w arenę jeszcze większych starć niż ślub? Oczywiście! Jeśli w jednej sali zamkniemy Wandę, Małgorzatę, Tadeusza i Andrzeja – a do tego dodamy nowych, nie mniej barwnych bohaterów – to gwarancja wybuchowej mieszanki. Gramy przedpremierowo 6 i 7 września o 18.15.

W trzeciej części komediowego hitu „Teściowie” ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!

Reżyser: Kuba Michalczuk

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Izabela Kuna, Adam Woronowicz, Magdalena Popławska, Wojciech Mecwaldowski

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.