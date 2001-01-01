Ukąszona w Światowidzie

Katarzyna Piasecka w premierowym programie stand-up comedy "Ukąszona". Nowe historie, nowe spostrzeżenia i kawał śmiesznego programu. Wszystko w niezmiennie charyzmatycznej, bezpośredniej i bezkompromisowej formie.

Katarzyna Piasecka w swoim programie trafia prosto w punkt. Tylko dla dorosłych – śmiech gwarantowany.

Bilety można nabyć:

- online – https://bilet.swiatowid.elblag.pl/index.php/repertoire.html?id=32887,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.