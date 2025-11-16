Jarosław Kaczyński o Elblągu w Elblągu

15 listopada odbyło się spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem PiS, w Elblągu. Zobacz zdjęcia z wydarzenia zorganizowanego w CSE Światowid, w którym wzięli przede wszystkim, choć jak się okazało nie tylko, sympatycy i działacze partii.

Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu poruszył szereg wątków, które znajdują się obecnie w przekazie partii na poziomie ogólnopolskiej polityki. Nie brakowało więc radykalnej krytyki rządu Donalda Tuska czy wybranych działań Unii Europejskiej, komentowania sytuacji w ochronie zdrowia, edukacji, wymiarze sprawiedliwości, obrony przebywającego na Węgrzech Zbigniewa Ziobry, ale też obietnic partii dotyczących poprawy sytuacji w kraju, gdy PiS będzie mogło wrócić do władzy. Wrócił też wątek konfliktu ze Sławomirem Mentzenem, jednym z liderów Konfederacji. My jednak skupimy się na wybranych wątkach lokalnych, dotyczących Elbląga, które pojawiły się na spotkaniu z liderem opozycji.

Obecnie 30 znanych polityków w PiS bierze udział w podobnych spotkaniach w kraju. Jarosław Kaczyński odniósł się w tym kontekście do swoich związków z Elblągiem.

- Tutaj zaczynałem karierę polityczną parlamentarną jako senator - podkreślił prezes. - 36,5 lat temu toczyła się tu kampania wyborcza w której uczestniczyłem i przynajmniej dwie osoby naprzeciwko mnie siedzące też uczestniczyły - wskazał na Teresę Wilk i Leonarda Krasulskiego. - Przyjechałem tu też dlatego, że chciałem (być - red.) na tej ziemi, dawnego województwa elbląskiego, którego było mi bardzo żal, to był wielki błąd (jego likwidacja - red.) - stwierdził.

Podczas pytań do lidera PiS padło jedno dotyczące elbląskiego portu, nadmieńmy, że te zadała radna PiS, Elżbieta Banasiewicz (i odnotujmy od razu, że później do pytania dopuszczono też znanego z wystąpień publicznych Mariusza Lewandowskiego, który z "diagnozami prezesa Kaczyńskiego się nie zgadzał").

- Ten port się nie rozwija tylko dlatego, że został zablokowany, tam dalej trzeba było zrobić to przedłużenie, to mogły zrobić tylko albo władze elbląskie, bo one są właścicielem, albo sprzedać to, jak im proponowano - nie chciano ani jednego ani drugiego - wskazał prezes.

Fot. TB

Jak zaznaczył Jarosław Kaczyński, były to działania "w ramach polityki totalnej opozycji".

- Jak my będziemy rządzić, to może totalna opozycja dalej będzie krzyczeć, ale my to zrobimy - zaznaczył prezes w kontekście portu. - Mamy podstawy prawne i to zrobimy. Przecież ten przekop bez portu nie ma żadnego sensu, a ten port mógłby uzyskać po jakimś czasie, nie mówię, że byłby wielkim portem, ale mógłby uzyskać kilka milionów ton przeładunku, szczególnie tych masowych towarów - przekonywał Jarosław Kaczyński.

Wspomniał też o zakładach takich jak Zamech.

- Nie twierdzę, że tu wrócą te czasy, że wrócą takie zakłady jak kiedyś były, z Zamechem na czele, prawie 10 tys. zatrudnionych, bo dzisiaj takich zakładów jest na świecie po prostu bardzo niewiele, ale jestem przekonany że przemysł będzie się tu mocno rozwijał, miejsc pracy będzie więcej i będą to miejsca pracy dobrze płatne - przekonywał szef Prawa i Sprawiedliwości.

Elbląg podczas spotkania pojawił się też w kontekście ochrony zdrowia.

- Zwiększyliśmy bardzo ilość ludzi przyjmowanych na studia medyczne, one powstały także w Elblągu i w wielu innych miejscach, a oni (obecnie rządzący - red.) to gwałtownie zmniejszają, żeby znów lekarzy było za mało - twierdził prezes Kaczyński,.

Dodajmy, że spotkanie, jak zapowiadano, rzeczywiście miało charakter otwarty, uczestnictwo nie wymagało okazania jakichś wejściówek, jednak wszystko zaczęło się z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem (jak wyjaśniano, przedłużyło się podobne spotkanie w Kwidzynie). Przebiegło też raczej spokojnie, sporadycznie w trakcie wystąpienia prezesa pojawiały się nieliczne okrzyki nieprzychylne PiS, jak choćby pytanie "gdzie jest Ziobro?", choć biorąc pod uwagę czas całego wydarzenia miało to charakter marginalny.