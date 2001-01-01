Van Gogh w kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na cykl filmów o sztuce. 15 października o godzinach 12. i 18. będzie okazja, żeby przyjrzeć się twórczości Van Gogha.

200 lat po otwarciu i sto lat po nabyciu pierwszych dzieł Van Gogha, National Gallery gości największą w historii Wielkiej Brytanii wystawę tego artysty. Van Gogh jest nie tylko jednym z najbardziej uwielbianych artystów wszech czasów, ale być może najbardziej niezrozumianym.

Ten film to szansa na ponowne przyjrzenie się i lepsze zrozumienie tego kultowego artysty. Skupiając się na jego wyjątkowym procesie twórczym, Van Gogh. Nowa wielka wystawa bada lata spędzone przez artystę na południu Francji, gdzie zrewolucjonizował swój styl. Van Gogha pochłonęła pasja opowiadania historii w jego sztuce, zamieniając otaczający go świat w żywe, wyidealizowane przestrzenie i symboliczne postacie.

Poeci i kochankowie wypełniali jego wyobraźnię; wszystko, co robił na południu Francji, służyło tej nowej obsesji. Częściowo to spowodowało jego niesławne załamanie, ale nie powstrzymało jego kreatywności, gdy tworzył arcydzieło za arcydziełem. Odkryj jeden z najważniejszych okresów w historii sztuki w tym jedynym w swoim rodzaju pokazie.

Reżyseria: David Bickerstaff

Produkcja: Wielka Brytania, 2024

Czas: 90 min

Bilety w cenie 25 zł dostępne są online: www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie Kina Światowid.