Mistrz Polski zawita do Elbląga

W niedzielę (23 listopada) kibice siatkówki będą mieli okazję zobaczyć pojedynek mistrza Polski z Barkomem Każany Lwów. Bilety na ten mecz rozchodzą jak ciepłe bułki. Organizator uruchomił sprzedaż wejściówek na trzecią trybunę, zatem zapowiada się pojedynek przy pełnej hali.

W hali przy al. Grunwaldzkiej szykuje się kolejne święto siatkówki. Przypomnijmy że od sezonu 2025/2026 w Elblągu rozgrywane są mecze PlusLigi, w którym jako gospodarz występuje Barkom Każany Lwów. Jak się okazuje, zaproszenie do naszego miasta ukraińskiego zespołu było dobrym pomysłem, bowiem elblążanie (i nie tylko) licznie przybywają do hali, by obserwować zmagania siatkarskie na najwyższym poziomie.

Pierwszy mecz w Elblągu odbył się 28 listopada. Tego dnia Barkom zmierzył się z Politechniką Częstochowa i wygrał go 3:2. Kolejne spotkanie odbyło się kilka dni później. Ukraińcy przegrali 2:3 ze Indykpolem Olsztyn. W 5. kolejce do naszego miasta zawitał wicemistrz Polski z Warszawy. Frekwencja na tym spotkaniu była bardzo duża, a Barkom wygrał je bez straty seta. Grę m.in. kilku reprezentantów Polski obserwowało z trybun około 1600 osób. Średnio w hali przy al. Grunwaldzkiej na trzech meczach zjawiło się 1100 fanów siatkówki. Na najbliższe spotkanie z mistrzem Polski (23 listopada) organizatorzy spodziewają się kompletu widzów, czyli około 2000 osób. Póki co praktycznie wyprzedano miejsca na dwóch głównych trybunach (A i C), dlatego też zdecydowano się na uruchomienie sprzedaży w trzecim sektorze (B).

Siatkarze Bogdanki Luk Lublin rozegrali do tej pory siedem meczów, wygrali cztery, trzy przegrali i mają na swoim koncie trzynaście punktów. Z kolei Barkom zagrał pięć spotkań i zgromadził siedem punktów. Faworytem w tym spotkaniu wydaje się być drużyna Stephana Antigi. W jej składzie jest kilku reprezentantów Polski: Marcin Komenda, Wilfredo Leon czy Kewin Sasak.

Niedzielny mecz rozpocznie się o godz. 20. Bilety można nabyć na platformie abilet.pl.