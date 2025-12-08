Bezpłatne bilety do teatru dla elbląskich seniorów

Kolejny raz elbląscy seniorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych biletów do teatru. W ramach programu promującego kulturę teatralną wśród starszych mieszkańców Elbląga, bezpłatne bilety będą dostępne na spektakl „Opowieść wigilijna” w reżyserii Czesława Sieńko. Prezentacja spektaklu odbędzie się 14 grudnia o godz. 12.

Bezpłatne bilety będzie można odebrać 10 grudnia w kasie Teatru od godz. 13. Każda osoba powyżej 60. roku życia może otrzymać jeden bilet po okazaniu dokumentu tożsamości. Liczba miejsc jest ograniczona.

Bezpłatne bilety na spektakle teatralne dla seniorów są udostępniane cyklicznie przez cały 2025 rok. Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród starszych elblążan, dlatego decyzją prezydenta Elbląga będzie kontynuowany w przyszłym roku. Szczegółowe informacje będą podawane po ustaleniu repertuaru i dokonaniu rezerwacji biletów przez Miasto Elbląg.