Czytanie performatywne fragmentów „Nagiego sadu” Wiesława Myśliwskiego

W poniedziałek, 30 listopada, o godz. 18:00 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na czytanie performatywne fragmentów „Nagiego sadu” Wiesława Myśliwskiego w wykonaniu aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Obowiązują bezpłatne wejściówki. Ilość miejsc ograniczona.

Jeślibym pragnął jeszcze kimś w życiu zostać, to tylko synem. Kiedy człowiek jest synem, to nawet gdy widzi już drugi swój brzeg, czuje się, jakby żył wciąż w czasach swojego dzieciństwa, i czas mu tak nie leci, ani też świata nie musi się lękać, ani sam siebie, chociaż bywa, przyzwyczaja się, że życie to to samo co dzieciństwo, a jeśli życie, to i wieczność.

Nikt nie zna samego siebie tak do końca. Bywa, że gubimy się w interpretacji, staramy się ułożyć elementy swojej tożsamości, nie posiadając klucza. Gdzie on jest? Często w dzieciństwie, schowany w dziupli naszej ulubionej jabłoni, patrzy jak ze zwiększającą się niecierpliwością staramy się go odnaleźć. Jednak drzew w sadzie jest wiele, a wspomnienia często nas zawodzą. Dlaczego nasza pamięć się z nas naigrywa? Próbując uporządkować naszą przeszłość możemy zatracić naszą przyszłość. Co jeśli granica pomiędzy tym, co rzeczywiste a tym, co surrealne, senne nie istnieje?/ reż. Dominik Bloch

Wejściówki są do odbioru w Centrum Obsługi Czytelnika w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7. Ilość wejściówek jest ograniczona.

Reżyseria: Dominik Bloch

Wystąpią:

Magda Fennig-Rusinowska

Darek Siastacz

Filip Warot