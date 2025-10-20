Darmowe wejściówki na Dni Papieskie

- Zapraszamy na uroczyste obchody XXV Dni Papieskich połączone z wręczeniem nagrody „Tuus 2025” w czwartek 30 października na godz. 17:00 w Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR przy Al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu - informują organizatorzy.

Tegoroczne święto XXV Dnia Papieskiego obchodzone jest pod hasłem: „Święty Jan Paweł II. Prorok nadziei”. Program elbląskich XXV Dni Papieskich: g. 17:00 wręczenie XVIII Nagrody Biskupa Elbląskiego „TUUS”, g. 17:30 koncert Moniki Kuszyńskiej z zespołem, po koncercie wspólny śpiew „Barki”. Bezpłatne wejściówki na imprezę dostępne będą od dziś (20 października) w następujących punktach: Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR (poniedziałek - piątek w godz. 7:00 – 22:00), Urząd Miejski przy ul. Łączności 1 (recepcja, w godzinach pracy urzędu), Kamieniczki Elbląskie – siedziba Departamentu Kultury i Organizacji Imprez przy ul. Św. Ducha 3-4 w godzinach urzędowania, Ratusz Staromiejski przy ul. Stary Rynek 25 (poniedziałek – piątek 7:30 – 18:00). Wejściówki dystrybuowane będą do wyczerpania ilości dostępnych. Obowiązuje limit czterech wejściówek dla osoby. Organizatorami wydarzenia są biskup elbląski Wojciech Skibicki oraz prezydent Elbląga Michał Missan.