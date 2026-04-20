Dyplomy w Galerii EL

 Elbląg, Dyplomy w Galerii EL

„Dyplomy” to podsumowanie pięcioletniego cyklu twórczej pracy, eksperymentów i poszukiwań młodych artystów pod okiem nauczycieli. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace tegorocznych absolwentów plastyka.

Wystawa: DYPLOMY 2026 – wystawa dyplomowa Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

Miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg

Termin: 23.04.2026 – 31.05.2026

Wernisaż: 23.04.2026, godz. 18:00

Organizator: Centrum Sztuki Galeria EL, Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

Partner: Powiat Elbląski

Identyfikacja wizualna wystawy: Oliwia Kiedrowska

 

Absolwentki i Absolwenci: Natalia Buczkowska, Martyna Chodorowska, Joanna Chojnacka, Agata Deputat, Alek Dziaba, Zuzanna Gębka, Maja Grabowska, Malwina Gulińska, Emilia Kapłon, Oliwia Kiedrowska, Wiktoria Kuklińska, Julian Mika, Maria Mudraya, Alexander Nevada, Magdalena Piróg, Julia Płoska, Aleksandra Radziwiłł, Kalina Reuschel, Blanka Siagło, Dylan Tajl, Liwia Tempczyk, Nico Thiede, Eliza Wojtanowska, Oliwia Wypych, Maja Zasada, Klaudia Ziegert serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy dyplomowej 2026, który odbędzie się 23 kwietnia 2026 roku o godz. 18.00.

Techniki Druku Artystycznego – nauczycielka prowadząca: Katarzyna Swoińska

Projektowanie Graficzne –nauczycielka prowadząca: Roma Jaruszewska

Publikacje Multimedialne – nauczycielka prowadząca: Małgorzata Kusyk

Rzeźba – nauczycielka prowadząca: Monika Walas

Rysunek i Malarstwo – nauczyciel prowadzący: Janusz Kozak


