Dyplomy w Galerii EL

„Dyplomy” to podsumowanie pięcioletniego cyklu twórczej pracy, eksperymentów i poszukiwań młodych artystów pod okiem nauczycieli. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace tegorocznych absolwentów plastyka.

Wystawa: DYPLOMY 2026 – wystawa dyplomowa Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym Miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg Termin: 23.04.2026 – 31.05.2026 Wernisaż: 23.04.2026, godz. 18:00 Organizator: Centrum Sztuki Galeria EL, Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym Partner: Powiat Elbląski Identyfikacja wizualna wystawy: Oliwia Kiedrowska Absolwentki i Absolwenci: Natalia Buczkowska, Martyna Chodorowska, Joanna Chojnacka, Agata Deputat, Alek Dziaba, Zuzanna Gębka, Maja Grabowska, Malwina Gulińska, Emilia Kapłon, Oliwia Kiedrowska, Wiktoria Kuklińska, Julian Mika, Maria Mudraya, Alexander Nevada, Magdalena Piróg, Julia Płoska, Aleksandra Radziwiłł, Kalina Reuschel, Blanka Siagło, Dylan Tajl, Liwia Tempczyk, Nico Thiede, Eliza Wojtanowska, Oliwia Wypych, Maja Zasada, Klaudia Ziegert serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy dyplomowej 2026, który odbędzie się 23 kwietnia 2026 roku o godz. 18.00. Techniki Druku Artystycznego – nauczycielka prowadząca: Katarzyna Swoińska Projektowanie Graficzne –nauczycielka prowadząca: Roma Jaruszewska Publikacje Multimedialne – nauczycielka prowadząca: Małgorzata Kusyk Rzeźba – nauczycielka prowadząca: Monika Walas Rysunek i Malarstwo – nauczyciel prowadzący: Janusz Kozak

