Kryzys czy bogactwo? Majątki lokalnych polityków
Kto zainwestował w amerykańskie spółki, kto spłacił kredyt, jakimi samochodami jeżdżą elbląscy posłowie i senator? Prezentujemy szczegółowe zestawienie majątków elbląskich parlamentarzystów na podstawie ich najnowszych deklaracji.
Elżbieta Gelert (Koalicja Obywatelska):
|
|
Stan z oświadczenia z 11 kwietnia 2025 r.
|
Stan z oświadczenia z 7 kwietnia 2026 r.
|
oszczędności
|
528 644,40 zł
|
596 915,58 zł
|
nieruchomości
|
- dom o pow. 137 m2, działka o pow. 0,057 [j. m. nie podana] o wartości ok. 900 tys. zł - własność
- działka o pow. 0,0475 [j.m. nie podana], [wartość nie podana] - dzierżawa
|
- dom o pow. 137 m2, działka o pow. 0,057 [j. m. nie podana] o wartości ok. 1 mln zł zł – własność
- działka o pow. 0,0475 [j.m. nie podana], [wartość nie podana] - dzierżawa
|
dochody
|
- Szpital Wojewódzki – 621 110,07 zł (w tym premia 103 451,58 zł)
- dieta poselska – 45 679,92 zł
|
- Szpital Wojewódzki – 527 408,92 zł (w tym przychód: 85 528 zł)
- dieta poselska – 46 603,76 zł
|
samochód
|
- VW Touran
|
- VW Touran
|
Zobowiązania finansowe
|
- nie wykazała
|
- nie wykazała
Robert Gontarz (Prawo i Sprawiedliwość)
|
|
stan z oświadczenia z 24 kwietnia 2025 r.
|
stan z oświadczenia z 28 kwietnia 2026 r.
|
oszczędności
|
- ok. 49 tys. zł (wspólnie z małżonką)
- papiery wartościowe firm zagranicznych na kwotę 61 001,57 zł
- obligacje Skarbu Państwa na kwotę 425 tys. zł plus odsetki 12 707, 50 zł
|
- ok. 38 tys. zł (wspólnie z małżonką)
- papiery wartościowe firm zagranicznych na kwotę 49 687, 19 USD
- IKE (akcje, ETF, wolne środki) – 17 452,87 zł
- obligacje Skarbu Państwa – 475 tys. zł plus odsetki 39835 zł
|
nieruchomości
|
- nie wykazał
|
- nie wykazał
|
akcje
|
- papiery wartościowe firm zagranicznych. Z tego tytułu poseł uzyskał dochód w wysokości 51,05 zł (dywidenda po opodatkowaniu)
|
- papiery wartościowe firm zagranicznych i IKE. Z tego tytułu poseł uzyskał dochód w wysokości 51,22 USD i 6,26 zł (dywidenda po opodatkowaniu)
|
dochody
|
- uposażenie poselskie – 150 064,58 zł
- dieta parlamentarna – 47 832,74 zł
- uprawnienia pracownicze na czas pobytu na urlopie bezpłatnym w Energa Operator SA w związku z pełnieniem funkcji posła – 5 000 zł
|
- uposażenie poselskie – 158 166,11 zł
- dieta parlamentarna – 50 364,47 zł
- uprawnienia pracownicze na czas pobytu na urlopie bezpłatnym w Energa Operator SA w związku z pełnieniem funkcji posła – 4 765 zł
|
samochód
|
- Volkswagen Jetta z 2016 r.
|
- Volkswagen Jetta z 2016 r.
|
zobowiązania finansowe
|
- nie wykazał
|
- nie wykazał
Stanisław Gorczyca (Koalicja Obywatelska)
|
|
stan z oświadczenia z 28 kwietnia 2025 r.
|
stan z oświadczenia z 27 kwietnia 2026 r.
|
oszczędności
|
- 42 510,20 zł
- 2 500 USD
- 2 400 euro
- obligacje – 50 000 zł
- lokata – 200 000 zł
|
- 143 130,17 zł
- 3000 USD
- 3200 euro
- obligacje – 50 000 zł
- lokata 200 000 zł
|
nieruchomości
|
- dom o pow. 374 m2 o wartości 1 500 000 zł (wspólnota majątkowa)
- mieszkanie o pow. 36 m2 o wartości 400 000 zł (majątek odrębny)
- mieszkanie o pow. 32,6 m2 o wartości 450 000 (majątek odrębny)
- gosp. rolne (prod. rolno – środowiskowa) o pow. 10,62 ha o wartości 300 000 zł (majątek odrębny), z tego tytułu poseł otrzymał dochód z tytułu dopłat obszarowych – 10 119,62 zł oraz dopłat bezpośrednich – 4 337,17 zł (majątek odrębny)
- działka budowlana o pow. 3093 m2 o wartości 100 tys. zł (wspólnota majątkowa)
- działka zieleń chroniona o pow. 1800 m2 o wartości 20 tys. zł (wspólnota majątkowa)
- działka rolno-budowlana o pow. 1450 m2 o wartości 100 tys. zł (wspólnota majątkowa)
|
- dom o pow. 374 m2 o wartości 1 500 000 zł (wspólnota majątkowa)
- mieszkanie o pow. 36 m2 o wartości 400 000 zł (majątek odrębny)
mieszkanie o pow. 32,6 m2 o wartości 450 000 (majątek odrębny)
- gosp. rolne (prod. rolno – środowiskowa) o pow. 10,62 ha o wartości 300 000 zł (majątek odrębny), z tego tytułu poseł otrzymał dochód z tytułu dopłat obszarowych – 5 516,72 zł oraz dopłat bezpośrednich – 2 364,33 zł (majątek odrębny)
- działka budowlana o pow. 3093 m2 o wartości 100 tys. zł (wspólnota majątkowa)
- działka zieleń chroniona o pow. 1800 m2 o wartości 20 tys. zł (wspólnota majątkowa)
- działka rolno-budowlana o pow. 0,725 ha o wartości 50 tys. zł (wspólnota majątkowa)
|
działalność gospodarcza
|
- OTBS w Olsztynie; poseł nie wykazał, że zajmuje tam stanowisko w zarządzie lub Radzie Nadzorczej
|
- nie wykazał
|
dochody
|
- Urząd Miasta Olsztyn – 12 456,18 zł (13-tka za 2024)
- uposażenie poselskie – 155 334, 16 zł
- dieta poselska – 45 573,04 zł
- emerytura ZUS – 146 926,78 zł
|
- uposażenie poselskie – 181 959,46 zł
- dieta poselska – 47 491,53 zł
- emerytura ZUS – 156 462,31 zł
|
samochód i inne składniki mienia ruchomego o wartości pow. 10 tys. zł
|
- Toyota Land Crusier z 2007 r.
- Toyota Land Crusier z 2013 r.
|
- Toyota Land Crusier z 2013 r.
- łódź motorowa Mazury 560 z 2024 r.
|
zobowiązania finansowe
|
- kredyt konsumpcyjny mBank – 975,20 zł
- kredyt mieszkaniowy mBank – 1385,44 zł
|
- nie wykazał
Leonard Krasulski (Prawo i Sprawiedliwość)
|
|
stan z oświadczenia z 12 kwietnia 2025 r.
|
stan z oświadczenia z 27 kwietnia 2026 r.
|
oszczędności
|
- 300 000 zł
|
- 350 000 zł
|
nieruchomości
|
- mieszkanie o pow. 78 m2 o wartości 400 tys. zł (własność)
- działka rekreacyjno – budowlana o pow. 800 m2 z domkiem typu holenderskiego o wartości 100 000 zł (własność)
|
- mieszkanie o pow. 78 m2 o wartości 400 tys. zł (własność)
- działka rekreacyjno – budowlana o pow. 800 m2 z domkiem typu holenderskiego o wartości 100 000 zł (własność)
|
dochody
|
- dieta parlamentarna – 45 038,62 zł
- uposażenie poselskie – 190 083, 78 zł
- emerytura – 101 414,82 zł
|
- dieta parlamentarna – 47 160, 19 zł
- uposażenie poselskie – 155 942,84 zł
- emerytura – 107 991, 37 zł
|
samochód
|
- nie wykazał
|
- nie wykazał
|
zobowiązania finansowe
|
- nie wykazał
|
- nie wykazał
Katarzyna Królak (Koalicja Obywatelska)
|
|
stan z oświadczenia z 25 kwietnia 2025 r.
|
stan z oświadczenia z 29 kwietnia 2026 r.
|
oszczędności
|
- 250 tys. zł
|
- 200 tys. zł
|
nieruchomości
|
- dom: lokal mieszkalno – użytkowy o pow. 188 m2 na nieruchomości gruntowej o pow. 671 m2 o wartości 2 000 000 zł (własność)
- mieszkanie o pow. łącznej 66,5 m2 (mieszkanie o pow. 46,25 m2, komórka lokatorska o pow. 3,5 m2, garaż o pow. 16,75 m2) o wartości 250 000 zł (własność)
- mieszkanie o pow. 48,3 m2 o wartości 100 tys. zł (własność)
- mieszkanie o pow. 50 m2 o wartości 100 000 zł
|
- dom: lokal mieszkalno – użytkowy o pow. 188 m2 na nieruchomości gruntowej o pow. 671 m2 o wartości 2 000 000 zł (własność)
- mieszkanie o pow. 48,3 m2 o wartości 150 tys. zł
- mieszkanie o pow. 50m2 o wartości 150 tys. zł
|
działalność gospodarcza
|
- jednoosobowa działalność gospodarcza: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „Animator”, z tego tytułu posłanka uzyskała przychód 135 600 zł i dochód 87 977,92 zł
|
- jednoosobowa działalność gospodarcza: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „Animator”, z tego tytułu posłanka uzyskała przychód 62 846 zł i dochód 38 889,63 zł
|
dochody
|
- dieta radnej sejmiku woj. warm. - maz – 20 577,42 zł
- dieta poselska – 24 718,03 zł
- uposażenie poselskie – 89 786,48 zł
|
- dieta poselska – 11 603,76 zł
- uposażenie poselskie – 107 298,04 zł.
|
samochód
|
- Volkswagen UP! Z 2019 r. o wartości 40 000 zł
- Volkswagen bus Transporter z 2018 r. o wartości 100 tys. zł
|
- Volkswagen UP! Z 2019 r. o wartości 40 000 zł
- Volkswagen bus Transporter z 2018 r. o wartości 100 tys. zł
|
zobowiązania finansowe
|
- kredyt obrotowy PKO BP (działalność gosp.) - 100 000 zł, pozostało do spłaty 89 728,88 zł
- kredyt hipoteczny Fundacja Rozwoju Regionu Łukta w wys. 283 500 zł – pozostało do spłaty 106 418,77 zł
- umowa deweloperska i umowa z Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk na promesę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 68,61 m2 wraz z przynależną komórką lokatorską (2,1 m2), balkonu (12,5 m2) o wartości 527 575 zł wraz z 1 miejscem postojowym w hali garażowej (udział 1/40 części w lokalu użytkowym niemieszkalnym) o wartości 45 000 zł.
|
- kredyt hipoteczny w wysokości 514 575 zł na spłatę umowy deweloperskiej z 2023 r., (łącznie zobowiązanie 572 575 zł; spłacono 58 tys. zł tytułem wkładu własnego, pozostało do spłaty 506 057,01 zł.
Andrzej Śliwka (Prawo i Sprawiedliwość)
|
|
stan z oświadczenia z 30 kwietnia 2025 r.
|
stan z oświadczenia z 30 kwietnia 2026 r.
|
oszczędności:
|
- ok. 220 tys. zł (częściowo współwłasność)
- ok. 500 USD
- ok. 300 euro
- akcje firm amerykańskich – ok 913 USD
- rachunek PPK – 28 050,69 zł
|
- ok. 202 tys. zł
- ok. 300 USD
- ok. 300 euro
- akcje firm zagranicznych – 824,82 USD
- rachunek PPK – 31 531,89 zł
|
nieruchomości
|
- nie wykazał
|
- nie wykazał
|
akcje
|
- akcje firm amerykańskich, z tego tytułu poseł uzyskał dochód w wysokości 759,02 zł
|
- akcje firm zagranicznych, z tego tytułu poseł uzyskał dochód w wysokości 182,69 zł
|
dochody
|
- dieta parlamentarna – 44 290
- uposażenie poselskie – 145 361,53 zł
|
- dieta parlamentarna – 47 058,66 zł
- uposażenie poselskie – 156 434,53 zł
|
samochód
|
- nie wykazał
|
- nie wykazał
|
zobowiązania finansowe
|
- nie wykazał
|
- nie wykazał
Teresa Wilk (Prawo i Sprawiedliwość)
|
|
stan z oświadczenia z 20 kwietnia 2025 r.
|
stan z oświadczenia z 20 marca 2026 r.
|
oszczędności
|
- 400 000 zł (konto wspólne z synem)
|
- 450 000 zł (konto wspólne z synem)
|
nieruchomość
|
- dom o pow. 91,9 m2 o wartości 500 000 zł (w tym wartość działki 75 000 zł); współwłasność, udział 4/6
- mieszkanie o pow. 58,27 m2 o wartości 300 000 zł; współwłasność, udział 4/6
- udział 4/84 w działce (droga) o wartości 2 344 zł
|
- dom o pow. 91,9 m2 o wartości 500 000 zł (w tym wartość działki 75 000 zł); współwłasność, udział 4/6
- mieszkanie o pow. 58,27 m2 o wartości 300 000 zł; współwłasność, udział 4/6
- udział 4/84 w działce (droga) o wartości 2 344 zł
|
dochody
|
- dieta parlamentarna – 45 573,04 zł
- uposażenie poselskie – 150 492,13 zł
- emerytura – 79 721,98 zł
- inne – 2 105,28 zł
|
dieta parlamentarna – 47 603,76 zł
uposażenie poselskie – 158 615,04 zł
emerytura – 85 166.11 zł
|
samochód
|
- Toyota C-HR z 2020 r. o wartości 100 tys. zł
|
- Toyota C-HR z 2020 r. o wartości 100 tys. zł
|
zobowiązania finansowe
|
- nie wykazała
|
- nie wykazała
Zbigniew Ziejewski (Polskie Stronnictwo Ludowe)
|
|
stan z oświadczenia z 24 kwietnia 2025 r.
|
stan z oświadczenia z 30 kwietnia 2026 r.
|
oszczędności
|
- 362 857,71 zł
|
236 706,94 zł
|
nieruchomości
|
- dom o pow. 210 m2, o wartości 510 tys. zł
- gosp. rolne (produkcja roślinna) o pow. 107,98 ha (w tym 7,09 ha własność, pozostałe dzierżawa) o wartości 481 000 zł. Z tego tytułu poseł uzyskał przychód w wysokości 738 240,37 zł zł i dochód – 333 677,79 zł
- garaż samochodowy o pow. 48 m2 o wartości 59 tys. zł
|
- dom o pow. 210 m2, o wartości 510 tys. zł
- gosp. rolne (produkcja roślinna) o pow. 122,37 ha (w tym 7,09 ha własność, pozostałe dzierżawa) o wartości 481 000 zł. Z tego tytułu poseł uzyskał przychód w wysokości 1,243 557,65 zł zł zł i dochód/stratę - 255 117,09 zł
- garaż samochodowy o pow. 48 m2 o wartości 59 tys. zł
|
akcje i udziały w przedsiębiorstwach
|
- PPUH „ZIEMAR“ sp. z o. o. w Szwarcewie - 1384 udziały
- ZIEMAR AGRO-NASIONA sp. z o. o. - 50 udziałów
z tytuły dywidendy w PPUH „Ziemar” poseł otrzymał dywidendę za rok 2023 w wysokości 100,077,04 zł
|
- PPUH „ZIEMAR“ sp. z o. o. w Szwarcewie - 1384 udziały
- ZIEMAR AGRO-NASIONA sp. z o. o. - 50 udziałów
z tytuły dywidendy w PPUH „Ziemar” poseł otrzymał dywidendę za rok 2024 w wysokości 202 500 zł
|
firmy
|
- ZIEMAR AGRO NASIONA - zarządzanie działalnością wspólnie z innymi osobami,
- Biskupiecka Spółdzielnia Producentów rzepaku i zbóż - zarządzanie działalnością wspólnie z innymi osobami, prezes zarządu
- PPUH „ZIEMAR“ sp. z o. o. - prezes zarządu od 15 lutego 1994 r.
- Ziemar Agro Nasiona – wiceprezes zarządu
- z tych tytułów poseł nie osiągnął dochodu
|
- ZIEMAR AGRO NASIONA - zarządzanie działalnością wspólnie z innymi osobami,
- Biskupiecka Spółdzielnia Producentów rzepaku i zbóż - zarządzanie działalnością wspólnie z innymi osobami, prezes zarządu
- PPUH „ZIEMAR“ sp. z o. o. - prezes zarządu od 15 lutego 1994 r.
- Ziemar Agro Nasiona – wiceprezes zarządu
- z tych tytułów poseł nie osiągnął dochodu
|
dochody
|
- dieta poselska – 45 359,27 zł
- przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne – 946,61 zł
- dieta w Warm. - Maz. Izbie Rolniczej – 2 040 zł
- umowa o pracę w Min. Aktywów Państwowych – 204 019,12 zł
- ubezpieczenie PZU Życie – 1 375 zł
- odszkodowania – 75 818,93 zł
|
- dieta parlamentarna – 47 154,84 zł
- uposażenie poselskie (PIT R) – 13 943,60 zł
- dieta w Warm. - Maz. Izbie Rolniczej – 2 130 zł
- uposażenie poselskie – 125 468,11 zł
- uposażenie ministerialne (Ministerstwo Aktywów Państwowych) – 117 382,42 zł
- emerytura – 82 239, 16 zł
- ekwiwalent urlopowy – 63 804 zł
- odszkodowania rolnicze – 101 757,47 zł
|
samochód i inne składniki mienia ruchomego o wartości pow. 10 tys. zł
|
- Toyota C-HR Hybryda z 2018; cena zakupu 137 tys. zł (współwłasność)
|
- Lexus RX z 2025 r. (współwłasność); cena zakupu 368 tys. zł
- Toyota C-HR Hybryda z 2018; cena zakupu 137 tys. zł (współwłasność)
- agregat nawozowo – siewny z nawożeniem doglebowym – 332 100 zł
- system zarządzania gospodarstwem (zakup 2025 zł) – 12 915 zł
- zestaw do uprawy siewu bezpośredniego Horsch typ Focus (zakup 2025) – 651 900 zł
|
zobowiązania finansowe
|
- nie wykazał
|
- nie wykazał
Jerzy Wcisła (senator, Koalicja Obywatelska)
|
|
stan z oświadczenia z 21 kwietnia 2025 r.
|
stan z oświadczenia z 20 kwietnia 2026 r.
|
oszczędności
|
- nie wykazał
|
- 5 000 zł
- 300 euro
|
nieruchomości
|
- mieszkanie o pow. 63 m2 o wartości 180 000 zł (współwłasność)
- działka przy domu o pow. 72 m2 o wartości 36 000 zł (współwłasność)
|
- mieszkanie o pow. 63 m2 o wartości 180 000 zł (współwłasność)
- działka przy domu o pow. 72 m2 o wartości 36 000 zł (współwłasność)
|
dochód
|
- uposażenie senatorskie wraz z dodatkami – 189 399,60 zł
- dieta senatorska – 45 679,92 zł
- odprawa emerytalna – 38 479,92 zł
- dochód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w naturze – 790 zł
- świadczenie z ZUS – 89 080,08 zł
- dochód małżonki – 4 340,64 zł
|
- uposażenie senatorskie wraz z dodatkami – 199 966,80 zł
- dieta parlamentarna – 47 603,76 zł
- świadczenie ZUS – 94 854,31 zł
- dochód małżonki – 11 071,45 zł
|
samochód
|
- Renault Megane Scenic z 2006 r.
- Mercedes Benz B 180 CDI z 2010 r. (auto żony)
|
- Renault Megane Scenic z 2006 r.
- Mercedes Benz B 180 CDI z 2010 r. (auto żony)
|
zobowiązania finansowe
|
- nie wykazał
|
- nie wykazał
Zobacz też, jakie były parlamentarne wydatki na biura.