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Kryzys czy bogactwo? Majątki lokalnych polityków

 Elbląg, Kryzys czy bogactwo? Majątki lokalnych polityków
fot. Joanna Kostańczuk (arch. portEl.pl)

Kto zainwestował w amerykańskie spółki, kto spłacił kredyt, jakimi samochodami jeżdżą elbląscy posłowie i senator? Prezentujemy szczegółowe zestawienie majątków elbląskich parlamentarzystów na podstawie ich najnowszych deklaracji.

Elżbieta Gelert (Koalicja Obywatelska):

 

Stan z oświadczenia z 11 kwietnia 2025 r.

Stan z oświadczenia z 7 kwietnia 2026 r.

oszczędności

528 644,40 zł

596 915,58 zł

nieruchomości

- dom o pow. 137 m2, działka o pow. 0,057 [j. m. nie podana] o wartości ok. 900 tys. zł - własność

- działka o pow. 0,0475 [j.m. nie podana], [wartość nie podana] - dzierżawa

- dom o pow. 137 m2, działka o pow. 0,057 [j. m. nie podana] o wartości ok. 1 mln zł zł – własność

- działka o pow. 0,0475 [j.m. nie podana], [wartość nie podana] - dzierżawa

dochody

- Szpital Wojewódzki – 621 110,07 zł (w tym premia 103 451,58 zł)

- dieta poselska – 45 679,92 zł

- Szpital Wojewódzki – 527 408,92 zł (w tym przychód: 85 528 zł)

- dieta poselska – 46 603,76 zł

samochód

- VW Touran

- VW Touran

Zobowiązania finansowe

- nie wykazała

- nie wykazała

 

Robert Gontarz (Prawo i Sprawiedliwość)

 

stan z oświadczenia z 24 kwietnia 2025 r.

stan z oświadczenia z 28 kwietnia 2026 r.

oszczędności

- ok. 49 tys. zł (wspólnie z małżonką)

- papiery wartościowe firm zagranicznych na kwotę 61 001,57 zł

- obligacje Skarbu Państwa na kwotę 425 tys. zł plus odsetki 12 707, 50 zł

 

- ok. 38 tys. zł (wspólnie z małżonką)

- papiery wartościowe firm zagranicznych na kwotę 49 687, 19 USD

- IKE (akcje, ETF, wolne środki) – 17 452,87 zł

- obligacje Skarbu Państwa – 475 tys. zł plus odsetki 39835 zł

nieruchomości

- nie wykazał

- nie wykazał

 

akcje

- papiery wartościowe firm zagranicznych. Z tego tytułu poseł uzyskał dochód w wysokości 51,05 zł (dywidenda po opodatkowaniu)

- papiery wartościowe firm zagranicznych i IKE. Z tego tytułu poseł uzyskał dochód w wysokości 51,22 USD i 6,26 zł (dywidenda po opodatkowaniu)

dochody

- uposażenie poselskie – 150 064,58 zł

- dieta parlamentarna – 47 832,74 zł

- uprawnienia pracownicze na czas pobytu na urlopie bezpłatnym w Energa Operator SA w związku z pełnieniem funkcji posła – 5 000 zł

- uposażenie poselskie – 158 166,11 zł

- dieta parlamentarna – 50 364,47 zł

- uprawnienia pracownicze na czas pobytu na urlopie bezpłatnym w Energa Operator SA w związku z pełnieniem funkcji posła – 4 765 zł

samochód

- Volkswagen Jetta z 2016 r.

- Volkswagen Jetta z 2016 r.

zobowiązania finansowe

- nie wykazał

- nie wykazał

 

Stanisław Gorczyca (Koalicja Obywatelska)

 

stan z oświadczenia z 28 kwietnia 2025 r.

stan z oświadczenia z 27 kwietnia 2026 r.

oszczędności

- 42 510,20 zł

- 2 500 USD

- 2 400 euro

- obligacje – 50 000 zł

- lokata – 200 000 zł

- 143 130,17 zł

- 3000 USD

- 3200 euro

- obligacje – 50 000 zł

- lokata 200 000 zł

nieruchomości

- dom o pow. 374 m2 o wartości 1 500 000 zł (wspólnota majątkowa)

- mieszkanie o pow. 36 m2 o wartości 400 000 zł (majątek odrębny)

- mieszkanie o pow. 32,6 m2 o wartości 450 000 (majątek odrębny)

- gosp. rolne (prod. rolno – środowiskowa) o pow. 10,62 ha o wartości 300 000 zł (majątek odrębny), z tego tytułu poseł otrzymał dochód z tytułu dopłat obszarowych – 10 119,62 zł oraz dopłat bezpośrednich – 4 337,17 zł (majątek odrębny)

- działka budowlana o pow. 3093 m2 o wartości 100 tys. zł (wspólnota majątkowa)

- działka zieleń chroniona o pow. 1800 m2 o wartości 20 tys. zł (wspólnota majątkowa)

- działka rolno-budowlana o pow. 1450 m2 o wartości 100 tys. zł (wspólnota majątkowa)

- dom o pow. 374 m2 o wartości 1 500 000 zł (wspólnota majątkowa)

- mieszkanie o pow. 36 m2 o wartości 400 000 zł (majątek odrębny)

mieszkanie o pow. 32,6 m2 o wartości 450 000 (majątek odrębny)

- gosp. rolne (prod. rolno – środowiskowa) o pow. 10,62 ha o wartości 300 000 zł (majątek odrębny), z tego tytułu poseł otrzymał dochód z tytułu dopłat obszarowych – 5 516,72 zł oraz dopłat bezpośrednich – 2 364,33 zł (majątek odrębny)

- działka budowlana o pow. 3093 m2 o wartości 100 tys. zł (wspólnota majątkowa)

- działka zieleń chroniona o pow. 1800 m2 o wartości 20 tys. zł (wspólnota majątkowa)

- działka rolno-budowlana o pow. 0,725 ha o wartości 50 tys. zł (wspólnota majątkowa)

działalność gospodarcza

- OTBS w Olsztynie; poseł nie wykazał, że zajmuje tam stanowisko w zarządzie lub Radzie Nadzorczej

- nie wykazał

dochody

- Urząd Miasta Olsztyn – 12 456,18 zł (13-tka za 2024)

- uposażenie poselskie – 155 334, 16 zł

- dieta poselska – 45 573,04 zł

- emerytura ZUS – 146 926,78 zł

- uposażenie poselskie – 181 959,46 zł

- dieta poselska – 47 491,53 zł

- emerytura ZUS – 156 462,31 zł

samochód i inne składniki mienia ruchomego o wartości pow. 10 tys. zł

- Toyota Land Crusier z 2007 r.

- Toyota Land Crusier z 2013 r.

- Toyota Land Crusier z 2013 r.

- łódź motorowa Mazury 560 z 2024 r.

zobowiązania finansowe

- kredyt konsumpcyjny mBank – 975,20 zł

- kredyt mieszkaniowy mBank – 1385,44 zł

- nie wykazał

 

Leonard Krasulski (Prawo i Sprawiedliwość)

 

stan z oświadczenia z 12 kwietnia 2025 r.

stan z oświadczenia z 27 kwietnia 2026 r.

oszczędności

- 300 000 zł

- 350 000 zł

nieruchomości

- mieszkanie o pow. 78 m2 o wartości 400 tys. zł (własność)

- działka rekreacyjno – budowlana o pow. 800 m2 z domkiem typu holenderskiego o wartości 100 000 zł (własność)

- mieszkanie o pow. 78 m2 o wartości 400 tys. zł (własność)

- działka rekreacyjno – budowlana o pow. 800 m2 z domkiem typu holenderskiego o wartości 100 000 zł (własność)

dochody

- dieta parlamentarna – 45 038,62 zł

- uposażenie poselskie – 190 083, 78 zł

- emerytura – 101 414,82 zł

- dieta parlamentarna – 47 160, 19 zł

- uposażenie poselskie – 155 942,84 zł

- emerytura – 107 991, 37 zł

samochód

- nie wykazał

- nie wykazał

zobowiązania finansowe

- nie wykazał

- nie wykazał

 

Katarzyna Królak (Koalicja Obywatelska)

 

stan z oświadczenia z 25 kwietnia 2025 r.

stan z oświadczenia z 29 kwietnia 2026 r.

oszczędności

- 250 tys. zł

- 200 tys. zł

nieruchomości

- dom: lokal mieszkalno – użytkowy o pow. 188 m2 na nieruchomości gruntowej o pow. 671 m2 o wartości 2 000 000 zł (własność)

- mieszkanie o pow. łącznej 66,5 m2 (mieszkanie o pow. 46,25 m2, komórka lokatorska o pow. 3,5 m2, garaż o pow. 16,75 m2) o wartości 250 000 zł (własność)

- mieszkanie o pow. 48,3 m2 o wartości 100 tys. zł (własność)

- mieszkanie o pow. 50 m2 o wartości 100 000 zł

- dom: lokal mieszkalno – użytkowy o pow. 188 m2 na nieruchomości gruntowej o pow. 671 m2 o wartości 2 000 000 zł (własność)

- mieszkanie o pow. 48,3 m2 o wartości 150 tys. zł

- mieszkanie o pow. 50m2 o wartości 150 tys. zł

działalność gospodarcza

- jednoosobowa działalność gospodarcza: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „Animator”, z tego tytułu posłanka uzyskała przychód 135 600 zł i dochód 87 977,92 zł

- jednoosobowa działalność gospodarcza: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „Animator”, z tego tytułu posłanka uzyskała przychód 62 846 zł i dochód 38 889,63 zł

dochody

- dieta radnej sejmiku woj. warm. - maz – 20 577,42 zł

- dieta poselska – 24 718,03 zł

- uposażenie poselskie – 89 786,48 zł

- dieta poselska – 11 603,76 zł

- uposażenie poselskie – 107 298,04 zł.

samochód

- Volkswagen UP! Z 2019 r. o wartości 40 000 zł

- Volkswagen bus Transporter z 2018 r. o wartości 100 tys. zł

- Volkswagen UP! Z 2019 r. o wartości 40 000 zł

- Volkswagen bus Transporter z 2018 r. o wartości 100 tys. zł

zobowiązania finansowe

- kredyt obrotowy PKO BP (działalność gosp.) - 100 000 zł, pozostało do spłaty 89 728,88 zł

- kredyt hipoteczny Fundacja Rozwoju Regionu Łukta w wys. 283 500 zł – pozostało do spłaty 106 418,77 zł

- umowa deweloperska i umowa z Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk na promesę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 68,61 m2 wraz z przynależną komórką lokatorską (2,1 m2), balkonu (12,5 m2) o wartości 527 575 zł wraz z 1 miejscem postojowym w hali garażowej (udział 1/40 części w lokalu użytkowym niemieszkalnym) o wartości 45 000 zł.

- kredyt hipoteczny w wysokości 514 575 zł na spłatę umowy deweloperskiej z 2023 r., (łącznie zobowiązanie 572 575 zł; spłacono 58 tys. zł tytułem wkładu własnego, pozostało do spłaty 506 057,01 zł.

 

Andrzej Śliwka (Prawo i Sprawiedliwość)

 

stan z oświadczenia z 30 kwietnia 2025 r.

stan z oświadczenia z 30 kwietnia 2026 r.

oszczędności:

- ok. 220 tys. zł (częściowo współwłasność)

- ok. 500 USD

- ok. 300 euro

- akcje firm amerykańskich – ok 913 USD

- rachunek PPK – 28 050,69 zł

- ok. 202 tys. zł

- ok. 300 USD

- ok. 300 euro

- akcje firm zagranicznych – 824,82 USD

- rachunek PPK – 31 531,89 zł

nieruchomości

- nie wykazał

- nie wykazał

akcje

- akcje firm amerykańskich, z tego tytułu poseł uzyskał dochód w wysokości 759,02 zł

- akcje firm zagranicznych, z tego tytułu poseł uzyskał dochód w wysokości 182,69 zł

dochody

- dieta parlamentarna – 44 290

- uposażenie poselskie – 145 361,53 zł

- dieta parlamentarna – 47 058,66 zł

- uposażenie poselskie – 156 434,53 zł

samochód

- nie wykazał

- nie wykazał

zobowiązania finansowe

- nie wykazał

- nie wykazał

 

Teresa Wilk (Prawo i Sprawiedliwość)

 

stan z oświadczenia z 20 kwietnia 2025 r.

stan z oświadczenia z 20 marca 2026 r.

oszczędności

- 400 000 zł (konto wspólne z synem)

- 450 000 zł (konto wspólne z synem)

nieruchomość

- dom o pow. 91,9 m2 o wartości 500 000 zł (w tym wartość działki 75 000 zł); współwłasność, udział 4/6

- mieszkanie o pow. 58,27 m2 o wartości 300 000 zł; współwłasność, udział 4/6

- udział 4/84 w działce (droga) o wartości 2 344 zł

- dom o pow. 91,9 m2 o wartości 500 000 zł (w tym wartość działki 75 000 zł); współwłasność, udział 4/6

- mieszkanie o pow. 58,27 m2 o wartości 300 000 zł; współwłasność, udział 4/6

- udział 4/84 w działce (droga) o wartości 2 344 zł

dochody

- dieta parlamentarna – 45 573,04 zł

- uposażenie poselskie – 150 492,13 zł

- emerytura – 79 721,98 zł

- inne – 2 105,28 zł

dieta parlamentarna – 47 603,76 zł

uposażenie poselskie – 158 615,04 zł

emerytura – 85 166.11 zł

samochód

- Toyota C-HR z 2020 r. o wartości 100 tys. zł

- Toyota C-HR z 2020 r. o wartości 100 tys. zł

zobowiązania finansowe

- nie wykazała

- nie wykazała

 

Zbigniew Ziejewski (Polskie Stronnictwo Ludowe)

 

stan z oświadczenia z 24 kwietnia 2025 r.

stan z oświadczenia z 30 kwietnia 2026 r.

oszczędności

- 362 857,71 zł

236 706,94 zł

nieruchomości

- dom o pow. 210 m2, o wartości 510 tys. zł

- gosp. rolne (produkcja roślinna) o pow. 107,98 ha (w tym 7,09 ha własność, pozostałe dzierżawa) o wartości 481 000 zł. Z tego tytułu poseł uzyskał przychód w wysokości 738 240,37 zł zł i dochód – 333 677,79 zł

- garaż samochodowy o pow. 48 m2 o wartości 59 tys. zł

- dom o pow. 210 m2, o wartości 510 tys. zł

- gosp. rolne (produkcja roślinna) o pow. 122,37 ha (w tym 7,09 ha własność, pozostałe dzierżawa) o wartości 481 000 zł. Z tego tytułu poseł uzyskał przychód w wysokości 1,243 557,65 zł zł zł i dochód/stratę - 255 117,09 zł

- garaż samochodowy o pow. 48 m2 o wartości 59 tys. zł

akcje i udziały w przedsiębiorstwach

- PPUH „ZIEMAR“ sp. z o. o. w Szwarcewie - 1384 udziały

- ZIEMAR AGRO-NASIONA sp. z o. o. - 50 udziałów

z tytuły dywidendy w PPUH „Ziemar” poseł otrzymał dywidendę za rok 2023 w wysokości 100,077,04 zł

- PPUH „ZIEMAR“ sp. z o. o. w Szwarcewie - 1384 udziały

- ZIEMAR AGRO-NASIONA sp. z o. o. - 50 udziałów

z tytuły dywidendy w PPUH „Ziemar” poseł otrzymał dywidendę za rok 2024 w wysokości 202 500 zł

firmy

- ZIEMAR AGRO NASIONA - zarządzanie działalnością wspólnie z innymi osobami,

- Biskupiecka Spółdzielnia Producentów rzepaku i zbóż - zarządzanie działalnością wspólnie z innymi osobami, prezes zarządu

- PPUH „ZIEMAR“ sp. z o. o. - prezes zarządu od 15 lutego 1994 r.

- Ziemar Agro Nasiona – wiceprezes zarządu

- z tych tytułów poseł nie osiągnął dochodu

- ZIEMAR AGRO NASIONA - zarządzanie działalnością wspólnie z innymi osobami,

- Biskupiecka Spółdzielnia Producentów rzepaku i zbóż - zarządzanie działalnością wspólnie z innymi osobami, prezes zarządu

- PPUH „ZIEMAR“ sp. z o. o. - prezes zarządu od 15 lutego 1994 r.

- Ziemar Agro Nasiona – wiceprezes zarządu

- z tych tytułów poseł nie osiągnął dochodu

dochody

- dieta poselska – 45 359,27 zł

- przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne – 946,61 zł

- dieta w Warm. - Maz. Izbie Rolniczej – 2 040 zł

- umowa o pracę w Min. Aktywów Państwowych – 204 019,12 zł

- ubezpieczenie PZU Życie – 1 375 zł

- odszkodowania – 75 818,93 zł

- dieta parlamentarna – 47 154,84 zł

- uposażenie poselskie (PIT R) – 13 943,60 zł

- dieta w Warm. - Maz. Izbie Rolniczej – 2 130 zł

- uposażenie poselskie – 125 468,11 zł

- uposażenie ministerialne (Ministerstwo Aktywów Państwowych) – 117 382,42 zł

- emerytura – 82 239, 16 zł

- ekwiwalent urlopowy – 63 804 zł

- odszkodowania rolnicze – 101 757,47 zł

samochód i inne składniki mienia ruchomego o wartości pow. 10 tys. zł

- Toyota C-HR Hybryda z 2018; cena zakupu 137 tys. zł (współwłasność)

- Lexus RX z 2025 r. (współwłasność); cena zakupu 368 tys. zł

- Toyota C-HR Hybryda z 2018; cena zakupu 137 tys. zł (współwłasność)

- agregat nawozowo – siewny z nawożeniem doglebowym – 332 100 zł

- system zarządzania gospodarstwem (zakup 2025 zł) – 12 915 zł

- zestaw do uprawy siewu bezpośredniego Horsch typ Focus (zakup 2025) – 651 900 zł

zobowiązania finansowe

- nie wykazał

- nie wykazał

 

Jerzy Wcisła (senator, Koalicja Obywatelska)

 

stan z oświadczenia z 21 kwietnia 2025 r.

stan z oświadczenia z 20 kwietnia 2026 r.

oszczędności

- nie wykazał

- 5 000 zł

- 300 euro

nieruchomości

- mieszkanie o pow. 63 m2 o wartości 180 000 zł (współwłasność)

- działka przy domu o pow. 72 m2 o wartości 36 000 zł (współwłasność)

- mieszkanie o pow. 63 m2 o wartości 180 000 zł (współwłasność)

- działka przy domu o pow. 72 m2 o wartości 36 000 zł (współwłasność)

dochód

- uposażenie senatorskie wraz z dodatkami – 189 399,60 zł

- dieta senatorska – 45 679,92 zł

- odprawa emerytalna – 38 479,92 zł

- dochód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w naturze – 790 zł

- świadczenie z ZUS – 89 080,08 zł

- dochód małżonki – 4 340,64 zł

- uposażenie senatorskie wraz z dodatkami – 199 966,80 zł

- dieta parlamentarna – 47 603,76 zł

- świadczenie ZUS – 94 854,31 zł

- dochód małżonki – 11 071,45 zł

samochód

- Renault Megane Scenic z 2006 r.

- Mercedes Benz B 180 CDI z 2010 r. (auto żony)

- Renault Megane Scenic z 2006 r.

- Mercedes Benz B 180 CDI z 2010 r. (auto żony)

zobowiązania finansowe

- nie wykazał

- nie wykazał

 

Zobacz też, jakie były parlamentarne wydatki na biura.

SM

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