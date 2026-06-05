Kryzys czy bogactwo? Majątki lokalnych polityków

stan z oświadczenia z 27 kwietnia 2026 r.

stan z oświadczenia z 28 kwietnia 2025 r.

nieruchomości

- dom o pow. 374 m2 o wartości 1 500 000 zł (wspólnota majątkowa) - mieszkanie o pow. 36 m2 o wartości 400 000 zł (majątek odrębny) - mieszkanie o pow. 32,6 m2 o wartości 450 000 (majątek odrębny) - gosp. rolne (prod. rolno – środowiskowa) o pow. 10,62 ha o wartości 300 000 zł (majątek odrębny), z tego tytułu poseł otrzymał dochód z tytułu dopłat obszarowych – 10 119,62 zł oraz dopłat bezpośrednich – 4 337,17 zł (majątek odrębny) - działka budowlana o pow. 3093 m2 o wartości 100 tys. zł (wspólnota majątkowa) - działka zieleń chroniona o pow. 1800 m2 o wartości 20 tys. zł (wspólnota majątkowa) - działka rolno-budowlana o pow. 1450 m2 o wartości 100 tys. zł (wspólnota majątkowa)