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Auto spłonęło na S7 po kolizji

Po godz. 14 na drodze S7 na wysokości Kmiecina w kierunku Gdańska doszło do kolizji czterech aut. W wyniku zderzenia jeden z pojazdów spłonął. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W miejscu zdarzenia są spore utrudnienia. Zobacz film.

Ruch w miejscu zdarzenia był początkowo całkowicie zablokowany, obecnie odbywa się jednym pasem.

- Policjanci z drogówki ustalają na miejscu przebieg zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać. Prosimy kierowców o korzystanie z objazdów oraz zachowanie ostrożności w rejonie zdarzenia - apeluje Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dwórze Gdańskim.

  Elbląg, Auto spłonęło na S7 po kolizji
(fot. KPP w Nowym Dworze Gdańskim)


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