5. urodziny parkrun w Elblągu!

W sobotę, 6 czerwca o godz. 9 odbędą się 5. urodziny parkrun park Modrzewie w Elblągu. To już 270. edycja cosobotniego wydarzenia, podczas którego uczestnicy pokonają wspólnie dystans 5 km marszem, truchtem i biegiem dystans 5 km. Z okazji urodzin czeka moc atrakcji!

Pięć lat temu ktoś powiedział: „chodźmy pobiegać w sobotę rano"... i jakoś tak zostało. Od tamtej pory minęło mnóstwo sobotnich poranków, litrów potu, kilometrów rozmów i ton dobrej energii! Jeśli przez ostatnie 5 lat co sobotę myślałeś: "może kiedyś przyjdę..." lub „od następnego tygodnia zacznę..." albo „rano? w SOBOTĘ?!" ...to właśnie TERAZ jest TEN moment! Bo czas leci, soboty uciekają, a my już od 5 lat robimy razem coś naprawdę fajnego!

Skąd się wziął parkrun? To idea, obecna w ponad 20 krajach na świecie, w Elblągu od 2021 roku. W każdą sobotę setki tysięcy osób spotykają się w wybranych lokalizacjach, by wspólnie pokona 5 km. Nie liczy się rywalizacja (choć mierzymy czas), ale przede wszystkim wspólne spędzanie wolnego czasu na sportowo.

Zapraszamy do wspólnego świętowania 5. urodzin parkrun w Elblągu — będzie ruch, śmiech, świetna atmosfera i oczywiście pyszny TORT. Nieważne, czy biegasz szybko, wolno, maszerujesz czy spacerujesz — najważniejsze, żeby być razem! Czekamy na Was!

Zapraszamy do Parku Modrzewie na cosobotnie darmowe bieganie, truchtanie, maszerowanie, spacerowanie na 5 km z pomiarem czasu oraz na wolontariat. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest dokonanie jednorazowej rejestracji przed pierwszym startem: po jej dokonaniu możesz wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań parkrun w dowolnej lokalizacji w Polsce lub na świecie.

Przynieś ze sobą nadany w ramach rejestracji (IKU) Indywidualny Kod Uczestnika, który potrzebny jest do podania Twojego rezultatu. Pamiętaj - brak kodu oznacza brak wyniku! Rejestracji można dokonać tutaj: https://www.parkrun.pl/register/?section=form