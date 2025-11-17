Elbląg na dużym ekranie. „Młodzież w Elblągu – osiem dekad”

W środę, 19 listopada o godz. 18:00 w Dużej Sali Kina Światowid odbędzie się wyjątkowy seans w ramach Festiwalu DemokratON. Wstęp jest wolny.

Pokaz „Młodzież w Elblągu – osiem dekad” przybliży marzenia i plany młodych elblążan na przestrzeni ostatnich 80 lat. Widzowie zobaczą archiwalne filmy i kroniki, które dokumentują życie młodzieży w różnych okresach, a tematyka seansu posłuży jako punkt wyjścia do dyskusji o historii i współczesności miasta. Spotkanie poprowadzi Juliusz Marek, kontynuując wieloletnią tradycję cyklu „Elbląg na dużym ekranie”. A spotkać się mogą reprezentanci młodzieży z tychże ośmiu dekad historii naszego miasta.

Festiwal DemokratON: Młodzi w Elblągu jest realizowany w ramach projektu D-effect, finansowanego ze środków Programu Interreg South Baltic.