Tragedia na Pawiej

73-letni mężczyzna zmarł w wyniku zatrucia czadem w jednym z mieszkań przy ul. Pawiej w Elblągu. Do tragedii doszło w niedzielę rano.

Do tragedii, jak się dowiedzieliśmy, doszło w łazience w jednym z mieszkań w starym budownictwie. – Wskutek ulatniania się tlenku węgla doszło do śmiertelnego zatrucia. Ofiarą jest 73-letni mężczyzna – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Służby ratownicze apelują, by dbać o właściwe użytkowanie instalacji gazowych, szczególnie służącej ogrzewaniu, by uniknąć ulatniania się czasu, czyli tlenku węgla, który jest zabójczy,.

- Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ograniczenie ilości tlenu może być spowodowane brakiem wentylacji i przepływu powietrza za sprawą „za szczelnych nowoczesnych okien” oraz ingerencją mieszkańców polegającą na zaklejaniu otworów wentylacyjnych w pomieszczeniach – apelują służby.

Więcej o tym, o co należy zadbać, przeczytacie tutaj.