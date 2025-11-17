Haftem pisane. Warsztaty hafciarsko-introligatorskie

W dniach 25-26 listopada zapraszamy do Elkamery na rękodzielnicze, dwudniowe warsztaty łączące sztukę haftu i introligatorstwa, które poprowadzi poprowadzi Natalia Szudzikowska – konserwatorka zabytków na podłożach papierowych i skórzanych. W twórczej atmosferze wykonasz własną, tekstylną okładkę na książkę i ozdobisz ją prostym haftem. Do wyboru dwie grupy warsztatowe. Obowiązują zapisy.

Każdy uczestnik nauczy się haftować prosty wzór i/lub napis i stworzy unikatową oprawę, inspirowaną jedną z trzech konwencji:

1. folklorystyczną/ludową – nawiązującą do „Chłopów” i zabytkowych zielników z księgozbioru Biblioteki Elbląskiej,

2. campowo-gotycką – w klimacie „Wampira”,

3. industrialną – inspirowaną fabrycznym rytmem „Ziemi obiecanej”.

Mile widziane jest przyniesienie starego wydania jednego z tych trzech dzieł Reymonta („Chłopów”, „Wampira” lub „Ziemi obiecanej”), ale jeśli nie masz takiej książki, nic nie szkodzi! Biblioteka zapewni odpowiednie egzemplarze do ćwiczeń i pracy własnej. Warsztaty są skierowane do młodzieży i młodych dorosłych – wystarczą chęci i odrobina ciekawości. Wpadaj, jeśli masz ochotę połączyć literaturę, rękodzieło i twórczą zabawę materiałem!

Odbędą się dwa cykle, podzielone na dwie części: przedpołudniową i popołudniową

Grupa przedpołudniowa: 25.11 i 26.11 w godz. 9:00-13:00

Grupa popołudniowa: 25.11 i 26.11 w godz. 14:00-18:00

Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

ul. św. Ducha 3-7

tel. (55) 625 60 32