Przed nami kolejna premiera w teatrze Sewruka. Tym razem obejrzymy spektakl pt. „Jak wam się podoba” w reżyserii Sławomira Narlocha. Zdjęcia.

Premiera będzie zwieńczeniem uroczystej gali z okazji 50-lecia teatru, która odbędzie się w piątek (24 października) o godz. 17.

- Każda premiera jest największym świętem, a ta odbędzie z okazji tego, że pięćdziesiąt lat już ta scena działa w Elblągu, i że staramy się dla wszystkich naszych widzów przygotować coś specjalnego – mówi Paweł Kleszcz, dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Tym razem widzowie będą mogli obejrzeć realizację klasycznego tekstu Williama Szekspira.

- Ma on wyjątkowe miejsce w historii Elbląga. Już w 1600 roku trupa szekspirowska zawitała do tego miasta i grała dla publiczności elbląskiej – podkreśla Paweł Kleszcz.

Spektakl "Jak wam się podoba", fot. Anna Dembińska

Spektakl wyreżyserował Sławomir Narloch.

- Sięgnęliśmy po wyjątkowego, najsłynniejszego dramaturga na całym świecie, jakim jest Szekspir. Wzięliśmy na warsztat komedię „Jak wam się podoba”. Szekspir wysyła swoich bohaterów do miejsca, które nazywa się Lasem Ardeńskim. To arkadyjska kraina, do której ludzie uciekają z miast, żeby wreszcie żyć piękne i mieć szczęśliwe życie. Pomyślałem, że ta sztuka dlatego jest ponadczasowa, bo ta nasza, ludzka chęć ucieczki do jakiejś innej, lepszej rzeczywistości jest niezmienna. Jest w nas, ludziach od zawsze - mówi Sławomir Narloch.

Za warstwę muzyczną spektaklu odpowiada Jakub Gawlik, Magdalena Czuba przygotowała aktorów wokalnie, Maks Mac zaprojektował scenografię i kostiumy, a Karolina Gębska opracowała koncepcję świateł. W spektaklu wystąpią niemal wszyscy aktorzy tworzący zespół elbląskiego teatru.

Informacje o dostępności biletów na spektakl są dostępne na stronie teatru.