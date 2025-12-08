17-latkowi grozi nawet 20 lat więzienia

Sąd przedłużył areszt dla 17-letniego Gracjana R., który we wrześniu zaatakował nożem 16-latka i 18-latka. Doznali oni ciężkich obrażeń, jeden z ciosów skutkował raną na głębokość 10 cm. Nastolatkowi grozi nawet 20 lat więzienia. Nie przyznaje się do winy.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 5 września w Pasłęku. Gracjan R. zaatakował nożem 16-latka i 18-latka. Prawdopodobnie doszło między nimi wcześniej do kłótni. Rany okazały się ciężkie. Prokuratura zarzuca Gracjanowi R. popełnienie przestępstwa z artykułu 156 par.1 pkt 2 kodeksu karnego, czyli spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co może grozić nawet 20 lat więzienia.

- Na obecnym etapie postępowania podejrzanemu Gracjanowi R. przedstawiono zarzut popełnienia dwóch przestępstw: spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletniego pokrzywdzonego Sz. C. w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez zadanie mu kilkukrotnie uderzeń nożem w okolice pleców, klatki piersiowej, kończyn górnych, szyi, karku, głowy na skutek czego pokrzywdzony doznał między innymi odmy płucnej lewego płuca, uszkodzenia tętnicy szyjnej, licznych ran ciętych, a w tym ośmiu ran kłutych szyi, karku, głowy, obu ramion oraz klatki piersiowej oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego A. G. w postaci choroby realnie zagrażającej życiu w ten sposób, iż zadał mu co najmniej jedno uderzenie nożem w klatkę piersiową na skutek czego pokrzywdzony doznał rany kłutej klatki piersiowej na głębokość ok. 10 cm po prawej stronie, stłuczenia prawego płuca oraz odmy – informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Prokuratura przesłuchała szereg świadków, zdaniem śledczych konieczne będzie uzyskanie dodatkowej opinii z Instytutu Genetyki Sądowej.

- W trakcie przeprowadzonych dotychczas czynności m. in. przesłuchano pokrzywdzonych oraz szereg świadków, dokonano oględzin, uzyskano dokumentację fotograficzną, wyniki badań toksykologicznych, uzyskano dokumentację medyczną, opinie biegłych, kwestionariusz wywiadu środowiskowego. W sprawie trwają dalsze czynności, koniecznym jest przesłuchanie kolejnych świadków oraz uzyskanie dodatkowej opinii, w szczególności Instytutu Genetyki Sądowej z zakresu biologii i daktyloskopii – informuje prok. Ewa Ziębka.

Gracjan R. nadal przebywa w areszcie.

- Postanowieniem Sądu Okręgowego w Elblągu, na wniosek Prokuratora Rejonowego w Elblągu z 18 listopada przedłużono stosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na dalszy okres trzech miesięcy - do 04 marca 2026r. – informuje prok. Ewa Ziębka.

Do sprawy wrócimy.