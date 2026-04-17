Nowe Nabytki. Prezentacja we Fromborku

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza na wyjątkowe wydarzenie - pierwszą część prezentacji Nowych Nabytków z lat 2024 i 2025. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia w Szpitalu Św. Ducha (Dział Historii Medycyny) przy ul. Starej 6 we Fromborku.

W programie trzy interesujące prelekcje: 12:20-12:35 Jak przedstawiano Mikołaja Kopernika w nowożytności, na przykładzie „Imagines doctorum virorum e variis gentibus, elogijs brevibus ilustratae” Andreasa Valeriusa, Zdzisław Piechocki (Biblioteka i Stare Druki MMK) 12:40-12:55 Kopernik przedstawiony - wizerunki uczonego w nowo nabytych dziełach malarstwa, rzeźby i grafiki, Żaneta Wlizło (Dział Sztuki i Rzemiosła MMK) 13:00-13:15 Mikołaj Kopernik w numizmatyce - nowe nabytki (współpraca z NBP), Marta Jagła (Dział Sztuki i Rzemiosła MMK). Dodatkowo będzie okazja aby podyskutować z prelegentami i obejrzeć wybrane obiekty z bliska. Zapraszamy do fromborskiego Muzeum! Wstęp na wydarzenie bezpłatny.

