Ostatni dzień wystawy ŚWIATŁO/CIEŃ

Tych wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli multimedialnej wystawy średniowiecznej „ŚWIATŁO/CIEŃ", a także tych którzy chcieliby ją zobaczyć jeszcze jeden, ostatni raz zapraszamy w najbliższą środę, 10 grudnia do odwiedzenia Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. Wstęp na wystawę jest wolny, a na miejscu można skorzystać z wirtualnej rzeczywistości i przenieść się do średniowiecznej wioski.

W środę, 10 grudnia 2025 roku, mija ostatni dzień funkcjonowania wystawy ŚWIATŁO/CIEŃ w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. To ostatni dzwonek, aby zanurzyć się w świat średniowiecza naszego regionu. Na wystawie wykorzystano: zdigitalizowane przez Regionalną Pracownię Digitalizacji zabytki z muzeów Warmii i Mazur oraz nowoczesne rozwiązania – holobox, stoły multimedialne, makietę, piramidy holograficzne i aplikację VR. Dzięki tym technologiom odwiedzający mogą poczuć klimat epoki i lepiej zrozumieć funkcjonowanie społeczeństwa podzielonego na stany. To także opowieść o czasie ważnych przemian w naszym regionie – narodzinach Elbląga i innych miast, rozkwicie gotyckiej architektury oraz rozwoju handlu i rzemiosła.

Na wystawie zastosowano wydruki 3D oraz audiodeskrypcje, które pozwalają poznać średniowieczne zabytki za pomocą zmysłów dotyku i słuchu, co szczególnie może pomóc osobom z niepełnosprawnościami.

Wstęp na ekspozycję ŚWIATŁO/CIEŃ oraz skorzystanie z aplikacji VR są bezpłatne. Wystawa znajduje się Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu przy Placu Jagiellończyka 1, na II piętrze. Można ją zwiedzać w środę 10 grudnia 2025 roku od godziny 12:00 do 20:00.

Grupy zorganizowane zainteresowane odwiedzeniem wystawy lub skorzystaniem z aplikacji w sali VR mogą umówić się na indywidualny termin zwiedzania, po kontakcie telefonicznym: 667 636 211 lub mailowym: rpd@swiatowid.elblag.pl

Już 13 lutego Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na otwarcie nowej multimedialnej ekspozycji, która zastąpi dotychczasową wystawę „ŚWIATŁO/CIEŃ".

Wstęp wolny.