„Ostatnie dni Elbinga”

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu zapraszają serdecznie na Kawiarenkę Historyczną Clio, podczas której gościem będzie Tomasz Czapla, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pasjonat historii, zwłaszcza dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej.

Z jednej strony sowiecka 2. Armia Uderzeniowa, z drugiej kilkanaście tysięcy żołnierzy niemieckich w mieście oraz artyleria okrętowa i lotnictwo - Junkersy - poza nim. A pomiędzy nimi kilkadziesiąt tysięcy cywilów: mężczyźni niezdatni do walki, pracownicy miejskich zakładów, jak gazownia czy elektrownia, kobiety, dzieci, starcy, inwalidzi. Czekający na okrutny los, jaki zgotuje im historia w postaci zwycięskich żołnierzy Armii Czerwonej, traktujących miasto nad Kumielą jak przestrzeń do łupienia, gwałcenia i mordowania. Czerwonoarmiści stali się w tych dniach panami życia i śmierci mieszkańców, a najczęściej śmierci. Tak w styczniu i lutym 1945 roku kończył się Elbing, gdy jeszcze nie nastał Elbląg...

Spotkanie odbędzie się 17 lutego (wtorek) o godzinie 17:30 w sali edukacyjnej Budynku Gimnazjum.

Wstęp wolny.