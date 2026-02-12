UWAGA!

----

„Ostatnie dni Elbinga”

 Elbląg, Elbląg w 1945 r., ul. Krótka;
Elbląg w 1945 r., ul. Krótka; fot. zbiory MAH

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu zapraszają serdecznie na Kawiarenkę Historyczną Clio, podczas której gościem będzie Tomasz Czapla, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pasjonat historii, zwłaszcza dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej.

Z jednej strony sowiecka 2. Armia Uderzeniowa, z drugiej kilkanaście tysięcy żołnierzy niemieckich w mieście oraz artyleria okrętowa i lotnictwo - Junkersy - poza nim. A pomiędzy nimi kilkadziesiąt tysięcy cywilów: mężczyźni niezdatni do walki, pracownicy miejskich zakładów, jak gazownia czy elektrownia, kobiety, dzieci, starcy, inwalidzi. Czekający na okrutny los, jaki zgotuje im historia w postaci zwycięskich żołnierzy Armii Czerwonej, traktujących miasto nad Kumielą jak przestrzeń do łupienia, gwałcenia i mordowania. Czerwonoarmiści stali się w tych dniach panami życia i śmierci mieszkańców, a najczęściej śmierci. Tak w styczniu i lutym 1945 roku kończył się Elbing, gdy jeszcze nie nastał Elbląg...

Spotkanie odbędzie się 17 lutego (wtorek) o godzinie 17:30 w sali edukacyjnej Budynku Gimnazjum.

Wstęp wolny.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • ostatnio, dzisiaj już 85-letnia kobieta niemka, dawna elblążanka, opowiadała mi jak pod koniec stycznia jako dziecko uciekała z rodziną chyba otatnim transportem, pociągiem, w siarczystą zimę, udało im się wyjechać do niemiec i przezyć. ojciec na froncie ale przeżył i wrócił, w latach powojennych ale potem zmarł. Ona jeszcze żyje, to bardzo ciekawe co opowiedziała; ) To były ostatnie dni Elbinga....
Reklama
 