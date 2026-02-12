UWAGA!

----

Pięć tysięcy złotych dla szkoły. Czym jest Uczniowski Budżet Obywatelski?

Po 5 tysięcy złotych otrzymają elbląskie szkoły ponadpodstawowe w ramach pierwszej edycji Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na co mogą je wydać. I o co w tym chodzi?

W dużym uproszczeniu Uczniowski Budżet Obywatelski to forma budżetu partycypacyjnego, analogicznie do „zwykłego” Budżetu Obywatelskiego. Różnica jest taka, że projekty zgłaszają i głosują na nie uczniowie. W Elblągu Uczniowski Budżet Obywatelski wprowadzono dla szkół ponadpodstawowych (dla których organem prowadzącym jest Urząd Miejski), których w naszym mieście jest 11. Każda szkoła „dostała” do dyspozycji po 5 tysięcy zł.

„Celem programu jest prowadzenie działań motywujących uczniów do aktywnego wyrażania opinii w sprawach miasta i uczestniczenia w formach partycypacji społecznej m.in. takich jak Budżet Obywatelski” - możemy przeczytać w zarządzeniu prezydenta wprowadzających elbląski UBO.

Przypomnijmy, że elbląski „normalny” Budżet Obywatelski nie cieszy się popularnością wśród najmłodszych mieszkańców miasta. W ostatnim głosowaniu brało udział tylko 397 elblążan poniżej 18. roku życia – niecałe 5 procent głosujących w BO.

Co można zgłosić do UBO? Projekty powinny dotyczyć rozwoju uczniowskich pasji i zainteresowań (w tym naukowych), kształtowanie postaw obywatelskich, zwiększenie aktywności i integracji uczniów, działania edukacyjno-kulturalne z udziałem uczniów, aranżacji szkolnej przestrzeni wspólnej, z której będą korzystać wszyscy uczniowie. O to, czego konkretnie chcieliby uczniowie, zapytaliśmy samych zainteresowanych. Odpowiedzi można zobaczyć na filmie zamieszczonym przy artykule.

Ważne: de facto to będzie 11 osobnych Uczniowskich Budżetów Obywatelskich. Uczniowie I LO zgłaszają i głosują na projekty dotyczące ich szkoły, uczniowie Mechanika na swoje, Ekonomika na swoje itd.

  Elbląg, Pięć tysięcy złotych dla szkoły. Czym jest Uczniowski Budżet Obywatelski?
fot. Sebastian Malicki

Podobne rozwiązania wprowadzono już w innych miastach. Trzeba jednak podkreślić, że (inaczej niż w przypadku „normalnych” Budżetów Obywatelskich, Uczniowskie Budżety Obywatelskie nie mają umocowanie w ustawach, w związku z czy każda gmina można ustalać swoje własne zasady UBO. W Bydgoszczy uczniowie zagłosowali m.in. na „Pufy na szkolnych korytarzach” oraz „Zakup piłek do siatkówki”. W Wołominie uczniowie jednej ze szkół zagłosowali na „Bramki i piłki do szkolnego ogrodu”.

W Elblągu projekty mogą składać uczniowie poszczególnych szkół, musi on dotyczyć szkoły, do której wnioskodawca uczęszcza oraz... być zgodny regulaminem i statutem szkoły oraz możliwy do wykonania do 30 października tego roku. Ciekawostką jest fakt, że musi być poparty przez minimum 15 uczniów szkoły. Tu przypomnijmy, że projekty okręgowe w Budżecie Obywatelskim muszą zyskać poparcie tylko dwóch osób (w ogólnomiejskich - pięć). Jeden uczeń może złożyć tylko jeden wniosek, znów inaczej niż w przypadku „normalnego” Budżetu Obywatelskiego, gdzie mieszkaniec Elbląga może złożyć dowolną ilość projektów.

Uczniowskie wnioski można składać do 20 lutego. Ich weryfikacji do 27 lutego dokona komisja, w której zasiądą dyrektor, opiekun Samorządu Uczniowskiego, członek Rady Rodziców i członek Samorządu Uczniowskiego danej szkoły.

Głosowanie w szkołach odbędzie się od 16 do 19 marca. Jeden uczeń głosuje na jeden projekt. Wygrywa ten z największą ilością głosów w konkretnej szkole.

- Realizowane będą zadania do wysokości 5 000 zł: jedno za całą kwotę lub kilka do wysokości całości środków – informuje Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Do końca kwietnia powinniśmy poznać listę zwycięskich projektów. Od 4 maja do 30 października trwać będzie ich realizacja.

UBO też w żaden sposób nie wpłynie na „zwykły” Budżet Obywatelski. Szkoły nadal będą mogły zgłaszać „swoje” projekty do BO.

- W związku z uruchomieniem Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego, z miejskiego Budżetu Obywatelskiego nie zostaną usunięte zadania realizowane na terenie szkół. Zgodnie z §5 ust. 1 Uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego ”Propozycję zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Elbląga, na formularzu wniosku, którego wzór określa Prezydent w zarządzeniu". W związku z tym, wyłącznie mieszkaniec, a nie szkoła, zgłasza propozycję zadania. Uruchomienie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego nie zmienia w żaden sposób zasad Budżetu Obywatelskiego – informuje Joanna Urbaniak. - Przypomnieć należy, że wojewoda warmińsko-mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 27 maja 2020 r. stwierdził nieważność §6 ust 1 Uchwały - „nie będą przyjmowane propozycje zadań, których miejscem realizacji są tereny szkoły, przedszkoli, placówek oświatowych, instytucji kultury Miasta Elbląg oraz jednostek mających siedzibę w Elblągu, ale nie podlegające Gminie Miasto Elbląg, z tym zastrzeżeniem, że na terenie szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, instytucji kultury Miasta Elbląg oraz jednostek mających siedzibę w Elblągu, ale niepodlegające Gminie Miasto Elbląg mogą być realizowane jedynie małe projekty”. Zdaniem wojewody dookreślając zakres spraw jakie poddane być mogą konsultacjom w procedurze budżetu obywatelskiego, zawęża się w sposób nieuprawniony zakres projektów/zadań, które mogą być przedmiotem konsultacji. Tym samym tereny szkół nie są wyłączone z zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Naszych czytelników (zwłaszcza tych najmłodszych) zachęcamy do wpisywania propozycji projektów, jakie mogłyby być realizowane w elbląskich szkołach ponadpodstawowych. Przypominamy, że do dyspozycji jest tylko 5 tysięcy złotych.

SM

  • to jest kpina i wstyd- tu 5 tysięcy na całą szkołę na cały rok - tam 200 tysięcy na miesiąc na ukraiński zespół za "niby" promocję miasta i za darmo hala.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    kopiasty(2026-02-12)
