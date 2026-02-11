Pożar na 1 Maja

Dziś (11 lutego) w jednym z mieszkań przy ul. 1 Maja wybuchł pożar. Mieszkanka lokalu została ewakuowana z niego przez sąsiadów przed przyjazdem strażaków. Nikomu nic poważnego się nie stało. Zobacz zdjęcia.

Służby otrzymały wezwanie do pożaru lokalu mieszkalnego około godz. 19. Na miejsce udała się straż pożarna, policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

- Do pożaru doszło na 1 piętrze budynku wielorodzinnego. Przed naszym przyjazdem mieszkanka została ewakuowana na zewnątrz przez sąsiadów. Strażacy podali jeden prąd wody w natarciu, ugasili pożar, przewietrzyli klatkę schodową. Osoba poszkodowana została przekazana pod opiekę ZRM - mówił dowodzący akcją strażak.

W gaszeniu pożaru brał udział jeden wóz z JRG 1 oraz trzy z JRG 2.