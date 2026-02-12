Deweloper chce budować przy Ogólnej

Czy w rejonie ulic Ogólna, płk. Dąbka i al. Jana Pawła II powstaną dwa nowe wielorodzinne budynki mieszkalne? Jeden z deweloperów złożył właśnie wniosek do ratusza o zgodę na lokalizację takiej inwestycji. Zobacz wizualizację.

Oba budynki miałyby powstać na niezabudowanej działce w niedalekiej odległości od rzeki Babicy i mostu, który prowadzi na Modrzewinę. Na teren w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony m.in. pod zabudowę jednorodzinną, funkcje gospodarcze oraz parkową zieleń, dlatego deweloper – firma EL Invest Development Włodzimierz Powązka, by móc zrealizować taką inwestycję, musi mieć zgodę na jej lokalizację od Rady Miejskiej.

W tym miejscu mają powstać nowe budynki (fot. dokumentacja dewelopera)

Deweloper wniosek w tej sprawie złożył kilka dni temu do ratusza. Wynika z niego, że na działka przy ul. Ogólnej miałoby powstać 140 mieszkań o powierzchni od 25 do 145 m kw. W obu budynkach mają być hale garażowe na w sumie 150 miejsc, dodatkowe miejsca - 59 – mają być naziemne (w tym 8 dla osób z niepełnosprawnościami).

- Realizacja dwóch poziomów hal garażowych ma na celu zapewnienie odpowiedniej ilość miejsc postojowych dla mieszkańców i umożliwić realizację miejsc rekreacyjnych o placu zabaw na terenie inwestycji, co jest możliwe dzięki temu, że na terenie planuje się nieznaczną ilość miejsc postojowych. Budynki dwuklatkowe, wyposażone w windę, dzięki czemu cały obiekt jest w pełni dostępny dla osób ograniczonej możliwości poruszania się. W ramach inwestycji projektuje się dwa place rekreacyjny oraz plac zabaw dla dzieci – czytamy we wniosku inwestora.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do tego wniosku do Urzędu Miejskiego do 3 marca. Można to zrobić mailem (dua@umelblag.pl), poprzez skrzynkę e-doręczeń lub listownie na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.

Uwagi rozpatrzy w ciągu najbliższych miesięcy Rada Miejska, do której należy ostateczna decyzja w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację tej inwestycji przy ul. Ogólnej.

Dokumentację tej sprawy można przejrzeć na stronie internetowej miasta.