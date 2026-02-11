Roszady w policyjnych komendach

Decyzją insp. Mirosława Elszkowskiego, komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie, doszło do zmiany na stanowisku komendanta miejskiego policji w Elblągu. Obowiązki nowego szefa elbląskich policjantów zostały powierzone dotychczasowemu komendantowi policji w Nidzicy mł. insp. Tomaszowi Kamińskiemu. By zapewnić ciągłość dowodzenia w garnizonie na jak najwyższym poziomie po zmianach w komendach w Elblągu i Nidzicy, szef warmińsko-mazurskich policjantów podjął decyzje o zmianach również w innych jednostkach: w Działdowie, Kętrzynie i Lidzbarku Warmińskim - informuje KWP w Olsztynie.

W każdej z tych jednostek nowe obowiązki powierzone zostaną doświadczonym funkcjonariuszom, którzy od lat z powodzeniem wykonują swoje zadania na stanowiskach kierowniczych w Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmując decyzje personalne kierował się oceną dotychczasowej służby podległych mu funkcjonariuszy, ich doświadczeniem zawodowym i wiedzą na temat specyfiki danego rejonu.

Do zmiany kadrowej doszło również w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W wyniku stwierdzonych uchybień dotyczących m.in. obiegu dokumentacji, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podjął decyzję o powierzeniu dotychczasowej Naczelnik Wydziału Finansów KWP w Olsztynie obowiązków na innym stanowisku w innej komórce organizacyjnej. Obowiązki naczelnika zostały powierzone jej dotychczasowej zastępczyni - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Od redakcji: Ta sytuacja to pokłosie głośnego filmu kierownika referatu dzielnicowych w Tolkmicku, dotyczącego warunków służby. Pisaliśmy o tym tutaj. Zobacz też wpis o nowym komendancie w naszej rubryce Who is who.