Roszady w policyjnych komendach

 Elbląg, Tomasz Kamiński został nowym komendantem policji w Elblągu,
Tomasz Kamiński został nowym komendantem policji w Elblągu, fot. Witold Sadowski, arch. portEl.pl

Decyzją insp. Mirosława Elszkowskiego, komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie, doszło do zmiany na stanowisku komendanta miejskiego policji w Elblągu. Obowiązki nowego szefa elbląskich policjantów zostały powierzone dotychczasowemu komendantowi policji w Nidzicy mł. insp. Tomaszowi Kamińskiemu. By zapewnić ciągłość dowodzenia w garnizonie na jak najwyższym poziomie po zmianach w komendach w Elblągu i Nidzicy, szef warmińsko-mazurskich policjantów podjął decyzje o zmianach również w innych jednostkach: w Działdowie, Kętrzynie i Lidzbarku Warmińskim - informuje KWP w Olsztynie.

W każdej z tych jednostek nowe obowiązki powierzone zostaną doświadczonym funkcjonariuszom, którzy od lat z powodzeniem wykonują swoje zadania na stanowiskach kierowniczych w Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmując decyzje personalne kierował się oceną dotychczasowej służby podległych mu funkcjonariuszy, ich doświadczeniem zawodowym i wiedzą na temat specyfiki danego rejonu.

Do zmiany kadrowej doszło również w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W wyniku stwierdzonych uchybień dotyczących m.in. obiegu dokumentacji, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podjął decyzję o powierzeniu dotychczasowej Naczelnik Wydziału Finansów KWP w Olsztynie obowiązków na innym stanowisku w innej komórce organizacyjnej. Obowiązki naczelnika zostały powierzone jej dotychczasowej zastępczyni - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

 

Od redakcji: Ta sytuacja to pokłosie głośnego filmu kierownika referatu dzielnicowych w Tolkmicku, dotyczącego warunków służby. Pisaliśmy o tym tutaj. Zobacz też wpis o nowym komendancie w naszej rubryce Who is who.

inf. KWP Olsztyn

  • proszę bardzo, zabrakło sprzątaczki w Tolkmicku i cała policja się posypała, poleciały głowy
  • hop- siup zmiana d...
  • Komendant wojewódzki też powinien zostać odwołany.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    0
    Spacerowicz(2026-02-11)
  • Ciekawe jakie "filmowe rolki" będzie nagrywał nowy komendant? Życzę mu trzeźwego spojrzenia na sprawy kadrowe. Budynek przy Al. Tysiąclecia oraz Królewickiej dobrze byłoby przewietrzyć i odświeżyć - dosłownie i metaforycznie. Natomiast odsunięty od pełnienia obowiązków powinien być również bohater filmiku z Tolkmicka. Za to jakiego języka używa, za to jak wyraża się o swojej pracy oraz swoich obowiązkach służbowych oraz przełożonych. Jeśli takich mamy policjantów to jacy są ci których ci policjanci ścigają? Policjant powinien świecić przykładem, przecież nie ma przymusu żeby tam pracować. Nie masz kwalifikacji, nerwy ci puszczają - idź z Bogiem szukaj łatwiejszej roboty. Tyle w temacie
  • Nie sądzi się książki po okładce, ale... ta budzi moje duże wątpliwości w zakresie kompetencji, bo czy wojak Szwejk podoła?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Janusz Kowalski(2026-02-11)
  • wybrano bardziej chętne do balang po godzinach?
