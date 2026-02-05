To ostatnia szansa, aby zobaczyć koncert André Rieu „Wesołych Świąt!” na wielkim ekranie Kina Światowid!

Finałowy seans zaplanowano na niedzielę, 8 lutego, o godzinie 14:00. To idealna pora na wspólne wyjście do kina i muzyczne zwieńczenie weekendu. Wydarzenie zebrało znakomite recenzje i entuzjastyczne reakcje publiczności, która podkreśla wyjątkowy klimat, świąteczną aurę oraz magnetyczną charyzmę Maestra André Rieu.

Pokaz kinowy pozwala raz jeszcze zanurzyć się w świecie walców, kolęd i bożonarodzeniowych melodii w wygodnych warunkach sali. To także propozycja na wspólne popołudnie w pięknym, muzycznym stylu w gronie bliskich i przyjaciół. Nie przegap ostatniego pokazu tego niezwykłego widowiska! 🎶🎻 Ceny biletów:

45 zł – bilet normalny

40 zł – bilet ulgowy

CSE Światowid