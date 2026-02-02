UWAGA!

----

Lekcje w SP nr 25 odwołane (w środę też) (aktualizacja)

 Elbląg, Lekcje w SP nr 25 odwołane (w środę też) (aktualizacja)
fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

Z powodu wystąpienia awarii systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Wyżynnej i możliwością spadku temperatury poniżej 18 stopni C, prezydent Michał Missan podjął decyzję o odwołaniu 3 lutego zajęć dydaktycznych w tej placówce.

W tym dniu w szkole będą pracowali wszyscy pracownicy, nauczyciele oraz zespół psychologiczno-pedagogiczny. Otwarta będzie również świetlica szkolna, dla uczniów, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki.

Awaria systemu grzewczego będzie usuwana w trybie natychmiastowym.

 

Aktualizacja z 3 lutego:

W związku z przedłużającymi się pracami naprawczymi systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 25 i utrzymującą się bardzo niską temperaturą informujemy, że również jutro tj. 04.02.2026 r. zajęcia dydaktyczne w ww. placówce zostają odwołane. Zajęcia dla grup przedszkolnych odbywają się zgodnie z planem.

Przypominamy, że w szkole obecni są wszyscy pracownicy, nauczyciele oraz zespół psychologiczno – pedagogiczny. Działa również świetlica szkolna dla uczniów, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki.

Joanna Urbaniak, zespół prasowy biura prezydenta

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Szkoła w której jest przemoc za przyzwoleniem tzw nauczycieli.
  • @Aron - to chyba nie wiesz co się dzieje w sąsiednich placówkach, niestety tak chowane są teraz dzieci, bez empatii z przyzwoleniem na wszystko ale zapewniam, że w innych wcale nie jest lepiej jeśli nie gorzej
  • Szkoły zamykane według widzimisię dyrektora... Jedne zamknięte... a w drugich dzieci niejednokrotnie 7-8 letnie w mróz -25 zasuwają piechotą do szkoły... Bo oczywiście nauczycielom nie pasuje teraz wolne byli przecież 2 tygodnie... Lepiej wykorzystać latem sobie wolne
  • Trzeba chyba wrócić do szkoły... Napisane jest, że wszyscy pracownicy szkoły (nauczyciele również) będą normalnie pracować (chociaż jest awaria). Dyrektor decyduje kiedy je zamknąć, nie nauczyciele
  • Dobrze, że od twojego widzimisię nic nie zależy.
  • Powinni byli zamknąć na 2 dni szkoły. Gdybym miała dzieci w wieku szkolnym nie puściłabym do szkoły. Przez dwa dni świat się nie zawali. I nie piszcie, że kiedyś to były zimy bo je pamiętam ale kiedyś podobno siedzieliśmy na drzewie. Argumenty z d.. Dziś wtorek temp o g 7 -20.Pewnie w klasach połowa uczniów. Jedni uczniowie mieszkają blisko szkoły a niektórzy dość daleko. Już widział w zawodówkach są uczniowie szczególnie z poza E-ga. Urząd boi się podjąć decyzję.
  • Pieniądze zamiast na docieplenia i remonty szkół idą na biura poselskie i nierobow. To jest chore i do zmiany. Zero kasy na sejm senat i kadencja dwa lata i won.
  • Prawdziwa Szkoła 25 im Janusza Kusocińskiego to była na ul. Kopernika
  • Ale jest na wyżynnej :) szpital tez kiedyś byl na agrykoli a jest szkoła..
  • W takim razie w ramach zagrożenia ze wschodu wysłać nauczycieli na poligon do Orzysza przy minu 20 stopniach.
  • Za moich czasów bywały takie mrozy chodziliśmy do szkoły, potem na dworze cali w śniegu zmarznięci ale się bawiliśmy, a teraz dzieciaki nie zachartowane chorują. My nie narzekaliśmy
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    9
    1
    Szofer(2026-02-03)
  • @Aron - No proszę, a gdzie są tzw. rodzice? Wszyscy wokoło mają się zajmować prostowaniem tych bąbelków? Poza tym, tym tzw. nauczycielom odebrano wszelkie narzędzia reagowania. A informowanie o czymkolwiek rodzica jest bez sensu bo ten bezgranicznie wierzy swojemu bąbelkowi. Taka tzw. mała patologia.
Reklama
 