Lekcje w SP nr 25 odwołane (w środę też) (aktualizacja)

Z powodu wystąpienia awarii systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Wyżynnej i możliwością spadku temperatury poniżej 18 stopni C, prezydent Michał Missan podjął decyzję o odwołaniu 3 lutego zajęć dydaktycznych w tej placówce.

W tym dniu w szkole będą pracowali wszyscy pracownicy, nauczyciele oraz zespół psychologiczno-pedagogiczny. Otwarta będzie również świetlica szkolna, dla uczniów, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki.

Awaria systemu grzewczego będzie usuwana w trybie natychmiastowym.

Aktualizacja z 3 lutego:

W związku z przedłużającymi się pracami naprawczymi systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 25 i utrzymującą się bardzo niską temperaturą informujemy, że również jutro tj. 04.02.2026 r. zajęcia dydaktyczne w ww. placówce zostają odwołane. Zajęcia dla grup przedszkolnych odbywają się zgodnie z planem.

Przypominamy, że w szkole obecni są wszyscy pracownicy, nauczyciele oraz zespół psychologiczno – pedagogiczny. Działa również świetlica szkolna dla uczniów, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki.