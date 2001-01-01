"Tropem natury" dla seniorów w Światowidzie

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów na warsztat plastyczny pt. "Tropem natury". Zajęcia odbędą się w sobotę 4 października, w godz. 10:00-12:00. Warsztaty są bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona.

Wyjątkowe spotkanie ze sztuką inspirowaną światem przyrody. Podczas warsztatu uczestnicy stworzą własne obrazy, korzystając z nietypowej techniki – rysowania na transparentnej folii przy pomocy flamastrów akrylowych. Motywem przewodnim będą kształty i faktury zaczerpnięte z natury: liście, kwiaty, gałązki, a także ich światło i cień. Praca na przeźroczystym podłożu pozwoli odkryć nowe możliwości twórcze, dając efekt lekkości i gry barw. Warsztat nie wymaga wcześniejszego doświadczenia plastycznego – wystarczy ciekawość i otwartość na twórczą zabawę z kolorem i formą.



Co zapewniamy?

· wszelkie potrzebne materiały;

· opiekę instruktora: warsztaty poprowadzi doświadczony instruktor, który przeprowadzi przez każdy etap tworzenia, udzielając cennych wskazówek i odpowiadając na pytania;

· ciepłą, inspirującą atmosferę, która sprzyja kreatywności i pozwala na relaks podczas twórczej pracy;

· miejsce: pracownia tkactwa i rękodzieła artystycznego CSE "Światowid" w Elblągu

· zapisy: Aleksandra Bednarczuk, tel. 55 611 20 59