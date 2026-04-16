„Truso. Legenda Bałtyku 2.0”. Perła archeologii wraca do Muzeum

Już 24 kwietnia o godz. 18 w budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu odbędzie się wernisaż wystawy „Truso. Legenda Bałtyku”. Wystawa opowiada historię jedynego emporium wikińskiego z terenu dzisiejszej Polski.

To opowieść o miejscu, które ponad tysiąc lat temu było jednym z ważniejszych ośrodków na mapie Europy Środkowej i Północnej. Prężnie działali tam kupcy i rzemieślnicy, a do mieszkańców tego portu docierały przedmioty zarówno z chrześcijańskiego Zachodu, jak i islamskiego Bliskiego Wschodu. Osada w Janowie Pomorskim, czyli historyczne Truso to jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych w kraju. Wiedza, której dostarczyły badania tej osady jest bezcenna i szeroko wykorzystywana przez mediewistów w całej Europie.

Ale to tylko część tej niezwykłej historii. Truso od ponad 150 lat buduje też tożsamość elblążan, zaznaczając się w nazwach ulic, szkół, firm, czy klubów sportowych. To legenda, która zrodziła się w niemieckim Elbingu, a przetrwała i rozwinęła się w polskim Elblągu.

Osadę odkrył w 1981 roku elbląski archeolog Marek F. Jagodziński, który w kolejnych dekadach prowadził tam prace wykopaliskowe. Ponad 40 lat badań Truso pozwoliło nam dobrze rozpoznać stanowisko. Dziś wiemy, że choć osada mieściła się na pograniczu prusko-słowiańskim, to tworzyli i zamieszkiwali ją Skandynawowie, którzy pozostawili po sobie świadectwa pracy, życia codziennego, ale też wierzeń czy czasu wolnego.

Na wystawie prezentujemy bodaj największą w Polsce kolekcję skandynawskich zabytków z epoki wikingów. Nowa odsłona wystawy to jeszcze więcej unikatowych zabytków. Zwiedzający zobaczą m.in. skandynawską biżuterię, elementy uzbrojenia, pionki do gier, ozdoby z bursztynu, zawieszki w kształcie młotów Thora, a także jedne z najstarszych w Polsce symboli chrześcijańskich.

Eksponaty z Truso prezentowano już w wielu miastach Polski oraz na prestiżowych wystawach zagranicznych – m.in. w Berlinie, Kopenhadze czy w British Museum w Londynie. Te niezwykle cenne zabytki znów staną się dostępne dla elblążan, a żeby poznać historię wikingów, nie trzeba lecieć do Skandynawii – wystarczy odwiedzić Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

Po wernisażu po wystawie oprowadzi jeden z jej kuratorów – dr Jakub Jagodziński.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.