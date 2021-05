"Truso: legenda odkryta" w ramach Nocy Muzeów (Truso: Śladami wikingów, odc. 30)

Noc Muzeów w Elblągu przebiegnie pod znakiem Truso. Planowane na 15 maja wydarzenie ze względu na pandemię przebiegać będzie w formie online, ale... nie tylko. Co nas czeka?

Czym jest Noc Muzeów?

- To cykliczna impreza, która odbywa się co roku nie tylko w elbląskim muzeum czy w Polsce, jest to święto europejskie – mówi Agnieszka Sławińska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. - Ideą jest otwieranie muzeów i innych instytucji kultury w godzinach nocnych. To okazja, by zaproponować zwiedzającym dodatkowe atrakcje, ożywić muzealne wystawy i w jak najciekawszy sposób przedstawiać historię. Niestety już drugi rok z rzędu nie możemy zorganizować tego w tradycyjny sposób. Muzeum będzie w tym terminie otwarte, jednak będzie nas nadal obowiązywać ograniczenie liczby zwiedzających. Dlatego, aby zapewnić wszystkim chętnym możliwość udziału w imprezie, zorganizujemy ją jak w 2020 w formie online.

Wyjątkiem będzie tutaj rowerowa wyprawa do Truso.

- Ponieważ w tym roku mija 40 lat od odkrycia Truso, naszym tegorocznym tematem będzie „Truso: legenda odkryta” - mówi Agnieszka Sławińska. - Jedną z atrakcji będzie rajd rowerowy do miejsca, gdzie odkryto pozostałości osady. Na miejscu uczestnicy spotkają się z odkrywcą Truso, dr. Markiem Jagodzińskim z elbląskiego muzeum. Sam pomysł rajdu wziął się z tego, że Marek Jagodziński znalazł Truso przemierzając teren swoim rowerem marki huragan.

W formie online będzie można uczestniczyć w wirtualnym oprowadzaniu po osadzie Truso, również pod przewodnictwem dr. Jagodzińskiego. Zostanie także przygotowany panel Q&A (Pytania i odpowiedzi), na którym odkrywcy Truso będzie można zadać pytania dotyczące wikińskiej osady.

- Panel zaplanowaliśmy na koniec programu, mamy bowiem nadzieję, że uczestnictwo we wcześniejszych atrakcjach zrodzi wśród naszych oglądających pytania dotyczące Truso i wikingów – podkreśla Agnieszka Sławińska.

Część atrakcji ma mieć formę warsztatową.

- Rekonstruktorzy historyczni, drużyna Nidhogg z Braniewa, zaprezentują, jak mógł wyglądać trening woja i zaproponują oglądającym serię ćwiczeń. Druga tego rodzaju atrakcja to warsztaty tkania, które poprowadzi Anna „Urien” Grzelak z bloga Nigdziekolwiek.com, zajmująca się m. in. tkaniem krajek. Krajki stanowiły integralną część mody wczesnego średniowiecza, były używane do przepasywania odzieży lub jako element ozdobny. W najbliższym czasie zamieścimy w naszych mediach społecznościowych informację, jak przygotować się do takich warsztatów.

W programie znalazł się także filmowy przewodnik po grach wikińskich, który poprowadzi Piotr Adamczyk.

- To fascynat dawnych gier i zabaw – mówi Agnieszka Sławińska. - W tym przewodniku będziemy mogli zapoznać się z grami, w które grali wikingowie. Przypomnijmy, że w Truso odnaleziono m. in. właśnie pionki do gier. Z pewnością będziemy mogli posłuchać choćby o grze w hnefatafl, której oddawali się Skandynawowie. Niektóre z tych gier były elementem treningu wikińskiego wojownika, ćwiczyły jego zdolności myślenia strategicznego.

Elbląscy muzealnicy zapraszają do ponownych odwiedzin MAH.

- Już od 4 maja będziemy otwarci, choć ponownie z ograniczeniem osób odwiedzających i bez dostępu do niektórych wystaw multimedialnych, lekcji muzealnych i możliwości zwiedzania z przewodnikiem. Mamy nadzieję, że z czasem będzie się to zmieniać... i że w przyszłym roku atrakcje online będą tylko dodatkiem do Nocy Muzeów – podkreśla Agnieszka Sławińska.

Do tegorocznej Nocy Muzeów i 40-lecia odkrycia Truso będziemy jeszcze powracać. Dalsze informacje na ten temat będą zamieszczane także na stronie wydarzenia na Facebooku.

Cykl Truso: Śladami wikingów Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl powstaje we współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, w oparciu o wydane przez nie publikacje naukowe.