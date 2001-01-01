UWAGA!

W świecie designu i liter: warsztaty z Hansem Lijklemą

fot. arch. Biblioteki Elbląskiej

Jeśli chcesz zanurzyć się w świat designu i liter, w pierwszy weekend października zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na wyjątkowe, twórcze warsztaty z Hansem Lijklemą – holenderskim projektantem, autorem książek o typografii i designie. Odbędą się warsztaty: „Tajemnice liter i druku” (3 października), „Pomiędzy malarstwem a grafiką” (4 października). Obowiązują zapisy.

Hans Lijklema – autor, redaktor, projektant, nauczyciel. Pisze książki poświęcone tematyce typografii, projektowania graficznego i ilustracji, a także wspólnie z żoną - książki dla dzieci. Autor m.in. serii „Free Font Index ” oraz książek „Pictographic Index”, „Design for Music” i „Incubator”, w Polsce ukazały się książki dla dzieci (wyd. Widnokrąg): „Co się stało. Małe wypadki”, „Co się stało. Straszny bałagan”, „Co się stało? Wielkie plamy”. Prywatnie jest miłośnikiem języka polskiego.

 

Tajemnice liter i druku: 3 października, godz. 15:00- 18:00

Podczas warsztatów uczestnicy prześledzą historię drukarstwa: od epokowego wynalazku Gutenberga aż po zastosowanie współczesnych, komputerowych fontów.

Warsztaty to doskonała okazja, by spojrzeć na litery zupełnie inaczej, traktując je jako formę wyrazu, emocji i... świetnej zabawy!

Uczestnicy:

  • odkryją różnice między kaligrafią, liternictwem i typografią,
  • nauczą się rozpoznawać emocje zawarte w kształtach liter,
  • dowiedzą się, jak zaprojektować własny krój pisma – nawet z kartki papieru lub klocków LEGO,
  • stworzą swój projekt i wykonają jego odbitkę na replice prasy Gutenberga.

 

Pomiędzy malarstwem a grafiką – elbląskie inspiracje: 4 października, godz. 11:00-16:00

Zanurz się w świat awangardowej sztuki i holenderskiego designu lat 20.!

Podczas warsztatów, inspirowanych europejską awangardą i inkunabułem „Herbarius”, uczestnicy:

  • stworzą autorskie kompozycje, łącząc malarstwo, grafikę i rysunek,
  • poznają eksperymentalne techniki z użyciem szablonów i farb drukarskich,
  • odkryją nowe formy wyrazu inspirowane historycznymi źródłami.

Punktem wyjścia dla twórczych działań będzie „Herbarius” – jeden z najstarszych drukowanych zielników w Europie. Powstały pod koniec XV wieku, zawiera barwne ilustracje roślin i kompozycje typograficzne, które do dziś zachwycają precyzją wykonania. Jako obiekt historyczny, ale także graficzny, stanie się inspiracją do współczesnych, eksperymentalnych interpretacji wizualnych.

 

Wydarzenie adresowane są do młodzieży 13+ oraz osób dorosłych. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

tel. (55) 625 60 32

elkamera@bibliotekaelblaska.pl

Informacja Biblioteki Elbląskiej

