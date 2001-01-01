W świecie designu i liter: warsztaty z Hansem Lijklemą

Jeśli chcesz zanurzyć się w świat designu i liter, w pierwszy weekend października zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na wyjątkowe, twórcze warsztaty z Hansem Lijklemą – holenderskim projektantem, autorem książek o typografii i designie. Odbędą się warsztaty: „Tajemnice liter i druku” (3 października), „Pomiędzy malarstwem a grafiką” (4 października). Obowiązują zapisy.
Hans Lijklema – autor, redaktor, projektant, nauczyciel. Pisze książki poświęcone tematyce typografii, projektowania graficznego i ilustracji, a także wspólnie z żoną - książki dla dzieci. Autor m.in. serii „Free Font Index ” oraz książek „Pictographic Index”, „Design for Music” i „Incubator”, w Polsce ukazały się książki dla dzieci (wyd. Widnokrąg): „Co się stało. Małe wypadki”, „Co się stało. Straszny bałagan”, „Co się stało? Wielkie plamy”. Prywatnie jest miłośnikiem języka polskiego.
Tajemnice liter i druku: 3 października, godz. 15:00- 18:00
Podczas warsztatów uczestnicy prześledzą historię drukarstwa: od epokowego wynalazku Gutenberga aż po zastosowanie współczesnych, komputerowych fontów.
Warsztaty to doskonała okazja, by spojrzeć na litery zupełnie inaczej, traktując je jako formę wyrazu, emocji i... świetnej zabawy!
Uczestnicy:
- odkryją różnice między kaligrafią, liternictwem i typografią,
- nauczą się rozpoznawać emocje zawarte w kształtach liter,
- dowiedzą się, jak zaprojektować własny krój pisma – nawet z kartki papieru lub klocków LEGO,
- stworzą swój projekt i wykonają jego odbitkę na replice prasy Gutenberga.
Pomiędzy malarstwem a grafiką – elbląskie inspiracje: 4 października, godz. 11:00-16:00
Zanurz się w świat awangardowej sztuki i holenderskiego designu lat 20.!
Podczas warsztatów, inspirowanych europejską awangardą i inkunabułem „Herbarius”, uczestnicy:
- stworzą autorskie kompozycje, łącząc malarstwo, grafikę i rysunek,
- poznają eksperymentalne techniki z użyciem szablonów i farb drukarskich,
- odkryją nowe formy wyrazu inspirowane historycznymi źródłami.
Punktem wyjścia dla twórczych działań będzie „Herbarius” – jeden z najstarszych drukowanych zielników w Europie. Powstały pod koniec XV wieku, zawiera barwne ilustracje roślin i kompozycje typograficzne, które do dziś zachwycają precyzją wykonania. Jako obiekt historyczny, ale także graficzny, stanie się inspiracją do współczesnych, eksperymentalnych interpretacji wizualnych.
Wydarzenie adresowane są do młodzieży 13+ oraz osób dorosłych. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują zapisy:
Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera
tel. (55) 625 60 32