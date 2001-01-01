UWAGA!

Sześciolatek w ciężkim stanie po potrąceniu przez jadącego hulajnogą

 Elbląg, arch. portel.pl
arch. portel.pl

- Trzynastolatek jadąc hulajnogą elektryczną potrącił sześciolatka. Ten w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Do zdarzenia doszło pomiędzy ulicami Kasprzaka i Kalenkiewicza - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (21 września) przy ciągu pieszym pomiędzy ul. Kasprzaka a Kalankiewicza w Elblągu.

Trzynastolatek kierował hulajnogą elektryczną, zaś sześciolatek prowadził swoją zwykłą hulajnogę. Chłopiec z urazem głowy, został przewieziony karetką do szpitala. Obaj uczestnicy zdarzenia nie mieli kasków ochronnych. Trzynastolatek posiadał kartę rowerową - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia zabezpieczyli hulajnogę, którą poruszał się trzynastolatek.

- Przypominamy o dobrej praktyce używania kasków ochronnych, jeżeli poruszamy się hulajnogą elektryczną lub rowerem - apeluje KMP w Elblągu.

