Sześciolatek w ciężkim stanie po potrąceniu przez jadącego hulajnogą

- Trzynastolatek jadąc hulajnogą elektryczną potrącił sześciolatka. Ten w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Do zdarzenia doszło pomiędzy ulicami Kasprzaka i Kalenkiewicza - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (21 września) przy ciągu pieszym pomiędzy ul. Kasprzaka a Kalankiewicza w Elblągu.

Trzynastolatek kierował hulajnogą elektryczną, zaś sześciolatek prowadził swoją zwykłą hulajnogę. Chłopiec z urazem głowy, został przewieziony karetką do szpitala. Obaj uczestnicy zdarzenia nie mieli kasków ochronnych. Trzynastolatek posiadał kartę rowerową - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia zabezpieczyli hulajnogę, którą poruszał się trzynastolatek.