Wigilia pod Tolkmickim niebem

W sobotę (13 grudnia) Tolkmicko zaprasza do wspólnego świętowania, kolędowania i degustacji potraw.

Burmistrz Tolkmicka zaprasza na "Wigilię pod Tolkmickim Niebem". W programie: wspólne kolędowanie, występy artystyczne, kiermasz świąteczny, warsztaty artystyczne, rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu strażackiego (etap gminny), wystawa "Pomiędzy Niebem i Ziemią". Wystawa ikon i architektury sakralnej Warmii - Muzeum Regionalne w Tolkmicku

- Zaplanowano wiele atrakcji dla najmłodszych i dorosłych. Tego dnia będzie można poczuć bożonarodzeniowy klimat i dobrze się bawić. Na wszystkich przybyłych będą czekały gorące potrawy takie jak: pierogi, ciasta, ryba, barszcz czerwony, bigos przygotowane przez jednostki organizacyjne, Koła Gospodyń Wiejskich, osoby prywatne, sołtysów wsi jak i przedsiębiorców z terenu gminy Tolkmicko - zapowiadają organizatorzy.

Poczęstunek odbędzie się po oficjalnym rozpoczęciu spotkania i podzieleniu się opłatkiem. Miejsce: plac przed kościołem, początek o godz. 15.30.