UWAGA!

----

Zbieraj pieczątki - zdobywaj nagrody!

 Elbląg, Zbieraj pieczątki - zdobywaj nagrody!

Nowością podczas 5. Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid będą specjalne paszporty festiwalowe rozdawane wszystkim uczestnikom wydarzeń w ramach Festiwalu.

Już jedna pieczątka uprawnia do odbioru nagrody lub gadżetu festiwalowego, oczywiście im więcej pieczątek tym lepiej. Pieczątki będą przybijane podczas seansów, spotkań, warsztatów i koncertu zimowego. Im więcej pieczątek zbierzesz tym atrakcyjniejsza nagroda.

Na podpisane paszporty czekamy do 10.12.2025 roku. Podpisane należy zostawić w kasie lub biurze Kina Światowid.

 

Więcej informacji o programie Festiwalu:

www.kino.swiatowid.elblag.pl

 

Bilety można kupować na:

www.bilet.swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 