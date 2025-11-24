Zbieraj pieczątki - zdobywaj nagrody!

Nowością podczas 5. Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid będą specjalne paszporty festiwalowe rozdawane wszystkim uczestnikom wydarzeń w ramach Festiwalu.

Już jedna pieczątka uprawnia do odbioru nagrody lub gadżetu festiwalowego, oczywiście im więcej pieczątek tym lepiej. Pieczątki będą przybijane podczas seansów, spotkań, warsztatów i koncertu zimowego. Im więcej pieczątek zbierzesz tym atrakcyjniejsza nagroda.

Na podpisane paszporty czekamy do 10.12.2025 roku. Podpisane należy zostawić w kasie lub biurze Kina Światowid.

