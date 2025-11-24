Porozumieli się w sprawie Kumieli

O koryto rzeki Kumieli, szczególnie na odcinku od Grobli św. Jerzego do ul. Fabrycznej, mają dbać wspólnie elbląski samorząd, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie i Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W poniedziałek podpisano porozumienie w tej sprawie, a jego celem jest ograniczenie ryzyka lokalnych podtopień.

- Podpisany dokument otwiera drogę do bardziej bezpośrednich i skutecznych działań samorządu w zakresie utrzymania koryta rzeki Kumieli, która formalnie pozostaje własnością Skarbu Państwa.Zawarte porozumienie umożliwi Elblągowi sprawniejsze reagowanie na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem rzeki, w tym prowadzenie niezbędnych prac porządkowych i konserwacyjnych. Dotyczy to szczególnie najbardziej newralgicznego odcinka między ul. Grobli Św. Jerzego a ul. Fabryczną - informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

(fot. UM Elbląg)

W tym roku prace porządkowe przy Kumieli w rejonie Szpitala Miejskiego przy ul. Związku Jaszczurczego zrealizują Wody Polskie. W kolejnych latach, zgodnie z porozumieniem, zadanie to przejmie Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

- W praktyce podpisane porozumienie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców oraz ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień, zwłaszcza podczas intensywnych opadów - informują władze miasta.

Przypomnijmy, że podczas lipcowych intensywnych opadów deszczu Kumiela po raz kolejny wystąpiła z brzegów i zalała nieruchomości przy ul. Związku Jaszczurczego, Oboźnej, placu Grunwaldzkim i Fabrycznej.