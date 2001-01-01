Debiut rywalizacji z Wartą Sieradz

Drugą kolejkę sezonu 2025/26 otworzy dla Olimpii wydarzenie niecodzienne, bo po raz pierwszy w historii żółto-biało-niebiescy zmierzą się z Wartą Sieradz. Spotkanie na stadionie przy Agrykola zapowiada się jako zderzenie dwóch zespołów, które mają w tym sezonie ambicje sięgające wyżej niż trzecioligowy środek tabeli. Gospodarze liczą na przełamanie po remisie w Radomiu, goście na odrobienie strat z dramatycznie przegranej końcówki meczu z ŁKS-em Łomża.

Remis 2:2 w pierwszym spotkaniu z Bronią Radom nie był wynikiem marzeń, ale też nie powinien być powodem do rozczarowania. Olimpia długo nie błyszczała, ale pokazała charakter i determinację. Efekt? Punkt uratowany dzięki konsekwentnej grze i dwóm trafieniom w końcówce. Jednym z wyróżniających się zawodników był Dawid Wierzba, strzelec bramki kontaktowej, którego postawa została doceniona miejscem w jedenastce kolejki wg portalu RCS Livestream. W innej najlepszej drużynie pierwszej serii gier znalazł się Dawid Laszczak, autor dwóch asyst w inauguracyjnym meczu, wybrany przez platformę Usport.

Dla trenera Jarzembowskiego był to oficjalny debiut w roli szkoleniowca pierwszej drużyny. Odbudowująca się Olimpia szuka równowagi między przeszłością a teraźniejszością. Przebudowany skład, zmiana filozofii, nowa szatnia, ale docelowo walka o powrót na szczebel centralny. Może jeszcze nie w tym sezonie, ale sukcesywnie i skrupulatnie w kierunku ligi, w której Olimpia grała 9 lat.

Sieradzanie z niedosytem i charakterem

Zespół Marka Przybyła był o kilka sekund od sprawienia niespodzianki w starciu z ŁKS-em Łomża, jednym z głównych faworytów ligi. Remis 1:1 był w zasięgu, ale w trzeciej minucie doliczonego czasu gry goście z Podlasia wyprowadzili cios, który zabrał Warcie niemal pewny punkt.

Mimo to Warta pokazała, że nieprzypadkowo zakończyła poprzedni sezon na czwartym miejscu. Zespół ma doświadczenie, ma liderów jak Damian Ślesicki, który wykorzystał rzut karny, i ma solidne wzmocnienia. Brazylijczyk Duilio, obrońca Dawid Owczarek czy snajper Kacper Drzazga to piłkarze, którzy mają dodać jakości. Trener Przybył nie ukrywa, że celem minimum jest powtórzenie wyniku z poprzednich rozgrywek, ale apetyty sięgają wyżej.

Nowy rywal, stary ciężar

Choć obie drużyny mają za sobą dziesiątki sezonów na różnych poziomach rozgrywkowych, ich drogi przecinają się dopiero teraz. Olimpia Elbląg i Warta Sieradz zmierzą się po raz pierwszy w historii, a takie mecze zawsze niosą dodatkowy ładunek emocji. Brakuje punktów odniesienia, trudno mówić o znajomości stylu rywala, a gotowe schematy przestają działać. W takich chwilach liczy się piłkarska inteligencja, świeżość i spryt.

W Elblągu szczególnie mocno czeka się na przełamanie. Seria meczów bez zwycięstwa trwa, a z każdym kolejnym spotkaniem staje się coraz bardziej uwierającym balastem. Olimpia nie zaznała smaku triumfu od 2 kwietnia, kiedy skromnie, ale skutecznie pokonała na wyjeździe GKS Jastrzębie 1:0. Od tamtej pory minęło jedenaście spotkań ligowych (pięć remisów, sześć porażek), które przyniosły więcej rozczarowań niż radości. Dodając środowy, 6 sierpnia, mecz w Pucharze Polski seria się wydłuża.

Jeszcze bardziej dojmująca jest domowa posucha. Na stadionie przy Agrykola kibice czekają na zwycięstwo jeszcze dłużej, ostatni raz cieszyli się z kompletu punktów 28 marca po wygranej 1:0 z Chojniczanką. Od tamtej pory minęło pięć meczów rozegranych u siebie, a bezbrzeżna wiara elbląskich fanów musi mierzyć się z upływającym czasem i nieubłaganą statystyką - 134 dni bez domowego triumfu. Dzisiejsza Olimpia to jednak już inna drużyna, bo z nowym trenerem, odmienionym składem i świeżym pomysłem na grę. Cień tamtej serii wciąż kładzie się na murawie, ale być może to właśnie teraz, w starciu z nowym rywalem, nadejdzie długo wyczekiwane przełamanie.

Transmisja i bilety

Wciąż trwa sprzedaż biletów i karnetów na mecze Olimpii. W przypadku karnetów cena za jeden mecz wychodzi zdecydowanie taniej niż przy pojedynczych wejściówkach, ale na bilety na mecz z Wartą Sieradz również przygotowano specjalną promocję.

Dodatkowo, klub poinformował o nawiązaniu współpracy z firmą streamingową. W efekcie wszystkie domowe mecze Olimpii w sezonie 2025/26 będzie można obejrzeć w internecie, ale co najważniejsze, całkowicie za darmo. Szczegóły dostępne są na oficjalnym profilu Olimpii na Facebooku.

Olimpia Elbląg - Warta Sieradz, w sobotę 9 sierpnia 2025 r., godz. 17. Transmisja na RCS Livestream.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl