Poniedziałki z historią po raz drugi

W przestrzeni przy Agrykola 8 zaczyna powstawać uporządkowany zapis pamięci o Olimpii Elbląg, obejmujący nie tylko wydarzenia boiskowe, ale również zaplecze organizacyjne. Historia w takim ujęciu nie składa się wyłącznie z meczów i wyników, ale również z decyzji podejmowanych poza boiskiem oraz ludzi, którzy te procesy współtworzyli.

Drugie spotkanie cyklu przyniesie perspektywę Macieja Romanowskiego, osoby związanej z Olimpią przede wszystkim w obszarze organizacyjnym i sponsorskiej struktury wsparcia. Jego rola w klubowej rzeczywistości dotyczyła zaplecza decyzyjnego, relacji z partnerami oraz działań wpływających na stabilność finansową i organizacyjną zespołu. Funkcje pełnione w strukturach sekcji piłkarskiej oraz aktywność w Radzie Sponsorów sytuują go w gronie postaci współtworzących warunki funkcjonowania klubu w okresach zmian i odbudowy.

Znaczenie tej perspektywy dobrze oddają słowa z gali 80-lecia klubu, gdy Romanowski wspominał:

– W 2003 r. przybyłem do Elbląga z Pasłęka. To były trudne czasy. Olimpia spadła do IV ligi, podnosiła się razem z Fedorukiem i Michniewiczem. Tak wznosiliśmy się przez te ciężkie lata przez trzecią, drugą do pierwszej ligi. Zawsze byłem obok i do dziś wspieram, jak tylko mogę.

Ten fragment układa się w opowieść o długim procesie odbudowy, w którym sport splatał się z organizacyjnym wysiłkiem i lokalnym zaangażowaniem. Takie role, jak ta pełniona przez Macieja Romanowskiego, często pozostają w cieniu wydarzeń boiskowych, choć bez nich trudno mówić o ciągłości projektu sportowego. Relacje między klubem, samorządem i środowiskiem sponsorów tworzą fundament funkcjonowania organizacji piłkarskiej, zwłaszcza na poziomie regionalnym.

Cykl „Poniedziałki z historią” rozwija się w stronę klubowego archiwum mówionego, w którym różne doświadczenia składają się na pełniejszy obraz dziejów Olimpii Elbląg. Obok wspomnień zawodników i trenerów pojawia się przestrzeń dla osób odpowiedzialnych za organizację i zaplecze instytucjonalne. Takie ujęcie pozwala spojrzeć na klub jako złożony organizm, w którym sport stanowi tylko jeden z elementów większej całości. Spotkanie przy Agrykola 8 ma również znaczenie testowe dla samej inicjatywy. Frekwencja i zainteresowanie zdecydują o dalszym kształcie cyklu oraz możliwości zapraszania kolejnych osób związanych z historią Olimpii. W przypadku utrzymania regularności wydarzeń inicjatywa może stać się stałym punktem budowania lokalnej pamięci sportowej.

W szerszym kontekście tego typu działania wpisują się w potrzebę dokumentowania historii sportu nie tylko poprzez statystyki i wyniki, ale również poprzez świadectwa ludzi, którzy przez lata tworzyli jego codzienność. Jak podkreślał Lech Strembski, główny pomysłodawca „Poniedziałków z historią”, wciąż pozostaje wiele historii do opowiedzenia i uporządkowania, a klubowa pamięć dopiero zyskuje swoją pełniejszą formę.

„Poniedziałki z historią” – drugie spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia, o godz. 18:00, w sali konferencyjnej w budynku klubowym Olimpii przy ul. Agrykola 8. Wstęp wolny.